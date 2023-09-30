ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنساستثمارسياسة واقتصاد

قطر تستثمر 500 مليون إسترليني في “المياه البريطانية”

ستجمع سيفرن ترينت مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني من قطر

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
قطر

أعلنت شركة المياه البريطانية “سيفرن ترينت” عن حصولها على استثمار بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (612 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري، وفقاً لـ رويترز.

وقالت “سيفرن ترينت” : إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني (611.9 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري.

ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته في عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع.

كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا