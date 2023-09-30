قطر تستثمر 500 مليون إسترليني في “المياه البريطانية”

أعلنت شركة المياه البريطانية “سيفرن ترينت” عن حصولها على استثمار بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (612 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري، وفقاً لـ رويترز.

وقالت “سيفرن ترينت” : إنها ستجمع مليار جنيه إسترليني (1.22 مليار دولار) من إصدار أسهم جديدة، من بينها 500 مليون جنيه إسترليني (611.9 مليون دولار) من صندوق الثروة السيادي القطري.

ويأتي هذا الاستثمار في وقت يخضع فيه قطاع المياه في إنجلترا وويلز، الذي تم خصخصته في عام 1989، لتدقيق مكثف بسبب مياه الصرف الصحي التي لوثت الأنهار والشواطئ وهزت ثقة الجمهور في هذا القطاع.

كما أعلنت الشركة أنها تخطط لإجمالي إنفاق يبلغ 12.9 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة التنظيمية الخمسية المقبلة، ومن المتوقع أن يوفر برنامج الاستثمار سبعة آلاف فرصة عمل في وسط إنجلترا.