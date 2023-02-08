كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن مستثمرين قطريين يستعدون لتقديم عرض لشراء نادى مانشستر يونايتد الإنكليزي خلال الأيام القيلة المقبلة.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” نقلا عن مصادرها أن مجموعة مستثمرين قطريين يخططون لتقديم عرض بقيمة 7.25 مليار دولار لملاك يونايتد صاحب المركز الثالث حالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يحدد التقرير الأفراد أو الشركات التي تقف وراء العرض الوشيك، لكنه أشار إلى أنهم “مجموعة من الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في الدولة الغنية بالنفط”.

وكانت عائلة غليزر الأميركية مالكة النادي الإنكليزي قد حددت منتصف شباط/فبراير الجاري موعداً نهائياً لأي عطاءات، ما يعني أن أي مستثمرين مهتمين سيحتاجون إلى الإعلان عن الخطط في الأسبوع المقبل.

وقال تقرير “ديلي ميل” إن المجموعة الاستثمارية القطرية ستكون مستعدة أيضا لإنفاق 2.4 مليار دولار لتطوير ملعب “أولد ترافورد” أو بناء ملعب جديد وستحاول معرفة رأى المشجعين قبل اتخاذ القرار، كما ستدعم المدرب الهولندي إيريك تين هاغ بصفقات كبيرة لإعادة الفريق لقمة أندية إنكلترا وأوروبا.

مانشستر يونايتد.. جوهرة التاج

ونقلا عن مصادر مطلعة على العرض القادم، قالت صحيفة ديلي ميل: “هناك أموال كثيرة متاحة. هؤلاء الناس جادون. إنهم يريدون التأكد من أن مانشستر يونايتد هو المكان الذي يجب أن يكونوا فيه وأنهم واثقون من أن عرضهم سيكون الأقوى.

وأضافت: “إنهم يريدون أيضا الاستفادة من نجاح كأس العالم. وهم يدركون أن مانشستر يونايتد هو أكبر ناد لكرة القدم في العالم, جوهرة التاج, وهناك تصميم شديد لشرائه والوصول به إلى حيث ينبغي أن يكون”.

وكانت شركة “إنيوس” بقيادة رجل الأعمال جيم راتكليف تسعى لشراء نادي مانشستر يونايتد.

وقال بيان للنادي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي: “كجزء من هذه العملية، سينظر مجلس الإدارة في جميع البدائل الاستراتيجية، بما في ذلك الاستثمار الجديد في النادي، أو البيع أو المعاملات الأخرى التي تشمل الشركة”.

ونقل البيان عن أفرام وجويل غليزر قولهما: “في الوقت الذي نسعى فيه إلى مواصلة البناء على تاريخ النادي في النجاح، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الإستراتيجية”.

وتابعا بالقول: “سنقوم بتقييم جميع الخيارات للتأكد من أننا نقدم أفضل خدمة لجمهورنا، وأن مانشستر يونايتد يزيد من فرص النمو الكبيرة المتاحة للنادي اليوم وفي المستقبل، خلال هذه العملية، سنظل نركز بشكل كامل على خدمة المصالح لمشجعينا ومساهمينا، وأصحاب المصلحة المختلفين”.

ووفقاً لمجلة “فوربس”، يحتل مانشستر يونايتد المرتبة الثالثة من حيث القيمة بين أندية كرة القدم في العالم بقيمة 4.6 مليار دولار، خلف العملاقين الإسبانيين، وهما: ريال مدريد وبرشلونة.

وقال الرئيسان التنفيذيان أفرام جليزر وجويل جليزر وقتها: “بينما نسعى لمواصلة البناء على تاريخ نجاح النادي، أذن مجلس الإدارة بإجراء تقييم شامل للبدائل الاستراتيجية”.

وأضافا: “سنقوم بتقييم جميع الخيارات لضمان تقديم أفضل خدمة لمشجعينا”.