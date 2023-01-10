كشف تقرير أعدته وكالة “بلومبيرغ” أن صندوقاً قطرياً يخطط لشراء فريقاً إنجليزياً لكرة القدم ويعتقد أن الاهتمام ينصب على نادي ليفربول أو مانشستر يونايتد أو نادي توتنهام.

ونقلت “بلومبيرغ” عن مصدر على دراية بالأمر أن ناصر الخليفي رئيس شركة قطر للاستثمارات الرياضية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عقد مؤخراً مباحثات مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام بشأن شراء حصة في النادي اللندني.

وأضافت أن الصندوق يدرس كذلك الاستثمار في مانشستر يونايتد أو ليفربول، إما عن طريق الاستحواذ الكامل أو شراء حصص فيهما.

في المقابل نفى نادي توتنهام لوكالة “رويترز” الموضوع وقال “لا صحة لتقارير متعلقة باجتماع حول بيع أسهم بالنادي”.

قطر للاستثمارات الرياضية تريد التوسع في أوروبا

وتنظر عائلة جليزر الأمريكية، مالكة مانشستر يونايتد، في خيارات مختلفة بخصوص النادي الفائز بالدوري 20 مرة، بما فيها مساهمة مستثمرين جدد أو بيع النادي.

وقال ملاك النادي في بيان في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إنهم يعملون مع المستشارين الماليين بشأن العملية التي قد تؤدي إلى بيع حصص في النادي أو استثمارات تتضمن تطوير استاد أولد ترافورد والبنية التحتية للنادي.

وأعلن توم ويرنر رئيس ليفربول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أن مجموعة فينواي سبورتس، مالكة النادي تنظر أيضا في خيارات لبيع النادي.

وتمتلك قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي وكذلك حصة في نادي براجا البرتغالي.