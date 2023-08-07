قطر تدفع 500 مليون دولار لشراء حصة في أداني غرين إنرجي

ذكرت صحيفة «إيكونوميك تايمز»، أن «جهاز قطر للاستثمار اشترى ما قيمته 500 مليون دولار من الأسهم في شركة “أداني غرين إنرجي”.

ومن المحتمل أن يكون شراء جهاز قطر للاستثمار قد تم من خلال صفقة مجمعة شهدت بيع نحو 3%، من حصة الطاقة الخضراء لشركة غوتام أداني، اليوم الاثنين، حسب ما ذكرت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص لم تحددهم.

وتراجع سعر سهم “أداني غرين إنرجي” اليوم بنسبة 3% إلى 982,9 روبية هندية في بورصة بومباي مقابل 1012,5 روبية هندية لدى اغلاق آخر يوم تداول. وسيكون الاستثمار الأخير لجهاز قطر للاستثمار بمثابة تصويت على الثقة لأداني، الذي كان يحاول العودة من الأزمة التي أثارتها هيندنبورغ للأبحاث. ووجه البائع على المكشوف ومقره الولايات المتحدة في يناير، مزاعم احتيال ضد مجموعة «أداني» التي نفت ارتكاب أي مخالفات. كما أنه يمثل استثماراً رئيسياً آخر في تكتل رجل الأعمال الهندي بعد جي كيو جي بارتنرز.