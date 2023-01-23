قطر تدخل مع ليفربول في مباحثات لشرائه

أكدت تقارير صحافية إنكليزية أن جهاز قطر للاستثمار دخل في مباحثات مع مجموعة فينواي الرياضية (اف اس جي) للاستحواذ على ملكية نادي ليفربول لكرة القدم.

وكان مالكو ليفربول قد أعربوا نهاية عام 2022 عن انفتاحهم لتلقي العروض لشراء النادي.

ووفقاً لصحيفة

، فإن ليفربول يجري محادثات مع جهاز قطر للاستثمار عبر مجموعة فينواي الأمريكية المالكة له منذ قرابة 12 عاماً.

وفيما أشارت بعض التقارير إلى إمكانية بيع حصة من النادي، أكدت مصادر أخرى أن الصندوق السيادي القطري مهتم بشرائه كاملاً.

وخلصت التقارير إلى 3 سيناريوهات محتملة من المباحثات الحاصلة بين الجانبين القطري والإنكليزي وهي:

شراء النادي بقيمة تصل إلى حوالي 4 مليارات جنيه إسترليني أي قرابة 5 مليارات دولار أمريكي.

استثمار حصة أقلية من قبل القطريين وهو ما تفضله اف اس جي.

حصول جهاز قطر للاستثمار على حصة متساوية مع اف اس جي.

وكان الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور بن إبراهيم المحمود قد أكد في وقت سابق اهتمام الجهاز بالاستثمار في كرة القدم، وقال: “بعدما استضافت قطر بنجاح أكثر بطولات كأس عالم تكلفة على الإطلاق، يفكر الجهاز أيضاً في الاستثمار في أندية كرة القدم، لكنه لم يتخذ قراراً محدداً بعد”.

وأشار إلى أن قرار الاستثمار في الأندية الرياضية سيكون تجارياً بحتاً، قائلاً: “أصبحت الرياضة موضوعاً مهماً للغاية، حيث ينخرط الناس فيها بشكل أكبر، كما أن الرقمنة تجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين”.

وتمتلك شركة “قطر للاستثمارات الرياضية” بالفعل نادي “باريس سان جيرمان”، وتستهدف شراء أندية في الدوري الإنكليزي الممتاز.