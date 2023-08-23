فوز قطر بصفقة شراء نادي مانشستر يونايتد لقاء 6 مليارات جنيه إسترليني

كشفت صحيفة بريطانية أن رجل الأعمال القطري الشيخ جاسم بن حمد نال موافقة على شراء نادي قطر تحسم صفقة شراء نادي مانشستر يونايتد . وذكر التقرير أن عائلة غليزرز الأمريكية المالكة للنادي الإنجليزي وافقت على عرض المستثمر القطري لقاء 6 مليارات جنيه إسترليني.

وحددت موعد الإعلان عن الصفقة، مبينة أنه من المقرر أن يستحوذ الشيخ جاسم على النادي في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وأكدت أن رجل الأعمال القطري تفوق على الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف الذي كان على استعداد للسماح لعائلة غليزر بالاحتفاظ بحصة في اليونايتد. واختتمت: “العائلة الأمريكية سوف تحقق أرباحاً ضخمة بعد أن أثقلوا النادي بديون ضخمة عندما أكملوا عملية استحواذهم بقيمة 800 مليون جنيه إسترليني في عام 2005”.

Sheikh Jassim wins Man Utd takeover race with date set for completion of £6billion deal | @ncustisTheSun https://t.co/ThxHfxHvkl pic.twitter.com/5kvACvQ8I3 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 22, 2023

يذكر أن بيع “مانشستر يونايتد” تسبب بإقامة تحالفات ضخمة للثروة والبنوك الأمريكية ضد بعضها في معركة لامتلاك أحد الأصول الرياضية الأكثر شهرة في العالم. حصل راتكليف على تمويل من البنوك بما في ذلك “غولدمان ساكس غروب”. ومن بين البنوك الأخرى التي تقدّم المشورة أو رأس المال في الصفقة “جيه بي مورغان تشيس” و”روثتشايلد آند كو” و”بنك أوف أميركا”.

كما اقترحت “إليوت مانجمنت” التابعة للملياردير بول سينجر المساعدة في تمويل العطاءات الخاصة بالنادي، والتنافس مع مستثمرين، بما في ذلك مجموعة “كارلايل”، و”سيكسث ستريت بارتنرز”، و”أريس مانجمنت كورب”.

وفي حين تم وصف كل مقدم عطاء تقريباً بأنَّه يقود السباق (للفوز بالصفقة) في مرحلة ما، فقد كان يُنظر إلى راتكليف على أنَّه المفضل لمعظم الوقت. وقال الأشخاص إنَّ خططه تشمل الإبقاء على جويل وأفرام غليزر كمساهمين أقلية.