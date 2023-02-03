سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

قطر تؤكد منع الأغذية التي تشمل مكونات من الحشرات

سامر باطر by سامر باطر

(أ ف ب) – أكدت قطر حظر منتجات الحشرات في المواد الغذائية، بعدما أضاف الاتحاد الأوروبي منتجين جديدين إلى قائمته المعتمدة.

وقالت وزارة الصحة في بيان مساء الخميس إن المنتجات الحشرية لا تلبي “متطلبات اللوائح الفنية للأغذية الحلال”.

وأضافت ان لوائح دول مجلس التعاون الخليجي “والرأي الديني” للجهات المختصة “تحظر تناول الحشرات او البروتينات والمكملات المستخرجة منها”.

وقالت قطر إن تحركها جاء في أعقاب “قرار بعض الدول الموافقة على استخدام الحشرات في إنتاج الغذاء”.

ولم يذكر البيان أسماء الدول، لكن الإعلان جاء بعد أسبوع من موافقة مفوضية الاتحاد الأوروبي على يرقات دودة الوجبة الصغيرة والصراصير المنزلية لاستخدامها في الغذاء.

هل يمكنك تجنب مكونات الحشرات في بعض الأغذية الشائعة؟

ولطالما كانت الحشرات مصدراً للبروتين، لكن الاستهلاك انتشر مع تزايد الضغوط لإيجاد بدائل للحوم والأطعمة الأخرى التي بتسبب انتاجها بمستويات عالية من غازات الدفيئة.

وقد وافق الاتحاد الأوروبي حتى الآن على أربع حشرات للغذاء في العامين الماضيين، مشترطا وضع علامات واضحة على جميع المنتجات التي تحتوي على الحشرات.

ويقول خبراء إنه لا يوجد حكم واضح في الشريعة الإسلامية بشأن ما إذا كان يمكن أكل الحشرات.

ويرى معظمهم أن تناول الجراد “حلال”، كما ورد في القرآن. لكن العديد من علماء الشريعة الإسلامية يرفضون الحشرات الأخرى لأنها تُعتبر غير نظيفة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...