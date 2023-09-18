قطر تؤكد استلام بنوكها تحويل بـ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أن قطر تسلمت تحويل بقيمة 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية إلى بنوك في الدوحة، في إطار اتفاقية تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة الأميركية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن عملية تبادل الأسرى بين بلاده والولايات المتحدة تسير بشكل طبيعي حسب اتفاق الجانبين.

وقال كنعاني، اليوم الاثنين، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي بالعاصمة طهران، إن عملية تنفيذ الاتفاق بين طهران وواشنطن بشأن قضيتي الإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية وتبادل السجناء “تتقدم خطوة بخطوة وبسرعة مناسبة، ونأمل أن نرى استلام أصولنا من كوريا الجنوبية اليوم”.

وأضاف: “على هذا الأساس سيتم في نفس اليوم تبادل السجناء وإطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين من السجون الأميركية”.

وتابع: “بالطبع سيعود اثنان من هؤلاء الأشخاص إلى إيران، وسيتوجه شخص واحد إلى دولة ثالثة ليكون مع عائلته، وأبدى شخصان آخران رغبتهما في البقاء في أمريكا، وفي المقابل سيتم تسليم 5 سجناء إلى أميركا”.

في شأن متصل، قالت وكالة “رويترز”: إن “قطر أكدت لواشنطن وطهران تحويل أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار إلى بنوك في الدوحة”.

وأضافت أن “طائرة قطرية في إيران تستعد لنقل 5 أمريكيين سيطلق سراحهم قريباً واثنين من أقاربهم للدوحة اليوم”.

والخميس الماضي، تلقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد فيه الأخير استعداد طهران لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع واشنطن.

وقبل ذلك، كشفت الخارجية الأميركية عن إصدارها استثناءً يقضي بالسماح بنقل 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة من حسابات في كوريا الجنوبية، إلى حسابات قطرية، ضمن اتفاق لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

والشهر الماضي، أعلنت كل من إيران والولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة لطهران مقابل تبادل للسجناء بين البلدين، على أن تنقل هذه الأموال إلى حسابات في قطر.

وفي تصريحات سابقة، أوضح وزير الدولة بالخارجية القطرية، محمد الخليفي، في لقاء مع الجزيرة، أن بلاده قامت بدور مُيسر حيوي وحاسم، ووسيط دولي موثوق، للتوصل للاتفاق بين طهران وواشنطن، مشدداً على أن (هذا) يمثل دليلاً على إمكانية تسوية خلافات المنطقة بالحوار.