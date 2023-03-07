قالت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمر أميرياً بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء.

وذكرت الوكالة أن الأمير “قبل استقالة” الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وعين وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيسا لمجلس الوزراء، وأدى اليمين القانونية أمام أمير البلاد، بحسب الوكالة.

وبموجب الأمر الأميري الصادر الثلاثاء سيحتفظ الشيخ محمد بمنصب وزير الخارجية.

وعين الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني الذي شغل منصب قائد عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر العام الماضي، في منصب وزير الداخلية.

وكان الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني عين في منصبه في كانون الثاني/يناير 2020.

وشغل رئيس الوزراء الجديد، منصب وزير الخارجية منذ كانون الثاني/يناير 2016، وتولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. ومنذ عام 2013، يرأس الشيخ محمد، مجلس إدارة صندوق قطر للتنمية، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، ترأس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار الذي يحتل المرتبة التاسعة عالمياً بين الصناديق الثروة السيادية وتصل الأصول تحت إدارته إلى 475 مليار دولار.