أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر اعتباراً من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين.

ضوابط زيارة قطر ببطاقة هيا

إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا

– لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر

– الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة

– تذكرة سفر (ذهاب وعودة)

مزايا بطاقة هيا لحامليها من الزوار

– استخدام خدمة “هيا معي” للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.

– الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة

– استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة

– لا تتطلب دفع رسوم “مجانية” وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022.

المميزات والشروط الخاصة بتمديد صلاحية بطاقة #هيّا لدخول دولة #قطر، اعتبارا من تاريخه وحتى 24/1/2024 #الداخلية_قطر pic.twitter.com/1Rz1LUlnXl — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) January 30, 2023

يذكر أن روسيا سمحت بزيارتها بدون تأشيرة طوال العام 2018 لزوار كأس العالم من خلال هوية المشجعين التي حصلوا عليها لحضور المباريات وقتها.

تعلن #وزارة_الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة #هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة #قطر اعتبارا من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة #الداخلية_قطر pic.twitter.com/7vTontriZ9 — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) January 30, 2023