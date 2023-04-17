ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنس

قطر، 11 يوما عطلة عيد الفطر

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أعلن الديوان الأميري أنَّه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإنَّ عطلة العيد ستكون 11 يوما وعلى النحو التالي: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 رمضان 1444هجري، الموافق 19 أبريل 2023، وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023.

مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدِّد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.

ويذكر أن العطلات الرسمية الباقية في قطر لهذا العام هي:

·  وقفة عرفات : 9 ذو الحجة 1444 (الموافق 27 حزيران / يونيو 2023).

·  عيد الأضحى : 10-12 ذو الحجة 1444 (الموافق 28 – 30 حزيران / يونيو 2023).

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا