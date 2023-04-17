أعلن الديوان الأميري أنَّه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، فإنَّ عطلة العيد ستكون 11 يوما وعلى النحو التالي: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة: تبدأ العطلة اعتبارًا من يوم الأربعاء 28 رمضان 1444هجري، الموافق 19 أبريل 2023، وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 أبريل 2023، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023.

مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية: يحدِّد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.

ويذكر أن العطلات الرسمية الباقية في قطر لهذا العام هي:

· وقفة عرفات : 9 ذو الحجة 1444 (الموافق 27 حزيران / يونيو 2023).

· عيد الأضحى : 10-12 ذو الحجة 1444 (الموافق 28 – 30 حزيران / يونيو 2023).