سامر باطر by سامر باطر

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إمام لم ترف له عين مع قطة قفزت للجلوس على كتفه وهو يؤم المصلين في الجزائر

سامر باطر by سامر باطر

نشر إمام جامع في الجزائر أول أمس مشهدا تناقله كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي  يوثق لحظات تسلل قطة إلى مسجد في الجزائر وذهابها مباشرة نحو إمام الجامع وقفزها إلى كتفه لكن لم تطرف عين وتابع التلاوة وكأن شيئا لم يكن، فهل كانت رائحة وجبه دسمة تنبعث من فمه وراء جذب القطة؟ (رغم احتمال اعتراض البعض على قيامه بأكثر من ثلاثة حركات قد تفسد الصلاة- مالم يكن للإمام ما لا يحق للمصلين- والله أعلم). 

وتظهر القطة في الفيديو (على صفحة فيسبوك للقارئ وليد مهساس) وهي تتجول في مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج، شرق الجزائر بينما كان الإمام وليد مهساس يؤم بالمصلين خلفه صلاة التراويح.

قبل أن تقفز وتجلس على كتفه ومن ثم تبدأ بمداعبة وجههه للحظات إلى أن تنهي مهمتها وتقرر الرحيل، تاركة الشيخ الذي تعامل معها بلطف ليكمل صلاته.

وبحسب ما ظهر في الفيديو، لم يحاول الشيخ أن يقطع صلاته لإبعاد القطة بل احتضنها وأكمل بسلام.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...