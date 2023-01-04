فادي طنّوس by فادي طنّوس

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قطاع الطيران في أوروبا يتعافى بملياري مسافر خلال 2022

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلنت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكونترول)، أن حركة الطيران في أوروبا استعادت خلال عام 2022 المنتهي قبل أيام، 83% من المستوى الذي كانت عليه في 2019 قبل انتشار جائحة كوفيد-19.

واشارت المنظمة إلى أن هذا الانتعاش مدفوع بالشركات منخفضة التكاليف والوجهات في جنوب أوروبا.

ووفقاً لأرقام المنظمة، فإن شركات الطيران والمطارات الأوروبية استقبلت نحو ملياري مسافر في 2022 مقابل 2.42 مليار في 2019 مع “تباينات كبيرة” بين الدول وشركات الطيران. علماً أن هذه الأرقام جميع الرحلات المغادرة والوافدة إلى الأراضي الأوروبية.

وبحسب بيانات المنظمة التي نقلتها وكالة “فرانس برس” استعادت دول أوروبا النسب التالية من حركة الملاحة ما قبل كورونا:

  • ألمانيا 75%
  • فرنسا 86 %
  • إسبانيا 91%
  • البرتغال 96%

في حين حققت اليونان وألبانيا طفرة مقارنة مع 2019، إذ بلغت حركة الملاحة الجوية في الأولى 101% من الحجم المسجّل قبل ثلاث سنوات و137% بالنسبة للثانية.

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وأظهرت الأرقام أن شركة “رايان اير” المنخفضة التكاليف عززت مكانتها كخيار أول للمسافرين في أوروبا، إذ رفعت عدد رحلاتها مقارنة مع 2019، بما وصلته نسبته إلى 109%، وهي النسبة عينها التي لشركة “فولوتيا”.

وطارت “اير فرانس” بعدد رحلات يناهز 80% مقارنة مع 2019 ولوفتهانزا 72% و”بريتيش ايرويز” 71%.

وتوقعت يوروكونترول أن يصل عدد الرحلات الجوية السنوية في أوروبا هذا العام إلى 92% من العدد المسجل في 2019 وأبدت خشيتها من كونه أيضاً عاماً “صعباً”، والتحدي هو الحد من التأخير وهي ظاهرة أثرت على عدد كبير من المسافرين خاصة مطلع صيف 2022.

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