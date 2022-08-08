قطاع الضيافة في السعودية يضيف آلاف الغرف الفندقية لمواكبة تدفق السياح

شهدت المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في عدد السياح والزوار المحليين والأجانب خلال النصف الأول من العام 2022 مع نمو قطاع السياحة وتعافي سفر الأعمال في المملكة، كما ذكر تقرير صادر عن شركة “جونز لانج لاسال” (جيه ال ال) عن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام 2022.

وقد سلط ذلك الضوء على الحاجة إلى تطوير مجموعة أكبر من مشاريع الضيافة لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنامية للزوار.

علاوة على ذلك، ساعد التعافي المستمر لقطاع الفنادق بعد وباء “كوفيد – 19” في تأكيد مرونته وقدم دعماً لثقة أصحاب الفنادق حول آفاق السوق على المدى الطويل. وفي الواقع، يتجسد هذا في الاهتمام الكبير من قبل أفضل العلامات التجارية الفندقية العالمية في المملكة العربية السعودية؛ وعلى سبيل المثال، أعلنت فنادق ومنتجعات “هيلتون” أنها تخطط لإضافة 59 فندقاً إلى محفظتها في المملكة خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وقد سجلت الدمام وجدة تسليم أكبر عدد من الغرف الفندقية في قطاع الضيافة في النصف الأول من هذا العام، إذ تمت إضافة حوالي 600 غرفة فندقية في الدمام و 500 غرفة في جدة، مما رفع إجمالي مخزون الغرف الفندقية في الدمام إلى 10 آلاف مفتاح ومخزون جدة إلى 15 ألف مفتاح، كما ذكر تقرير “جونز لانج لاسال” (جيه ال ال).

وتمت إضافة 400 غرفة فندقية إلى مخزون الرياض، ونظراً لعدم وجود عمليات استكمال ملحوظة في مدينة مكة المكرمة في النصف الأول، ظل إجمالي المعروض في المدينة دون تغيير عند 43 ألف غرفة.

ومن المقرر تسليم ما يقرب من 6700 مفتاح في مدينة مكة المكرمة خلال الفترة المتبقية من هذا العام، والانتهاء من حوالي 3700 مفتاح في الرياض وحوالي 1000 مفتاح في كل من جدة والدمام.

وساهمت عوامل التخفيف من القيود المرتبطة بوباء “كوفيد – 19” والتغييرات في قواعد التأشيرات إلى حد كبير في الزيادة الحادة في عدد الحجاج الذين يزورون المملكة لأداء العمرة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. ولم يكن مفاجئاً إذن أن حقق قطاع الضيافة في مكة المكرمة أداءً قوياً في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. وارتفع معدل الإشغال في المدينة المقدسة ثلاثة أضعاف تقريباً (من 21% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى 60% في الفترة نفسها من عام 2022).

وشهد متوسط سعر الغرفة اليومي في مكة المكرمة زيادة بمقدار خانة عشرية واحدة إلى 172 دولاراً. نتيجة لذلك، قفزت الإيرادات لكل غرفة متاحة إلى 103 دولارات للفترة بين كانون الثاني / يناير – أيار / مايو 2022، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019.

أما بالنسبة للعاصمة الرياض، فقد ساعد مهرجان “موسم الرياض” الترفيهي في منح قطاع الضيافة زخماً، حيث استقبلت المدينة أكثر من 15 مليون زائر خلال الحدث الذي استمر خمسة أشهر وانتهى في آذار/ مارس. وبالتالي، قفز معدل إشغال الفنادق في المدينة إلى 62% بين يناير ومايو 2022 (من 46% في الفترة نفسها من عام 2021) وارتفع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 23% إلى 179 دولاراً، وإيرادات الغرفة المتاحة إلى 111 دولاراً.

وبالمثل، استقبل مهرجان “موسم جدة” أكثر من خمسة ملايين زائر على مدار شهرين منذ انطلاقه في بداية مايو. وقد أدى ذلك إلى تعزيز قطاع الضيافة في المدينة. وبالفعل، ارتفع معدل إشغال الفنادق في المدينة من 42% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 إلى 49% في الفترة نفسها من عام 2022. وزاد متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 5% ليصل إلى 200 دولار، ونتيجة لذلك، ارتفع العائد على الغرفة المتاحة بنسبة 23% إلى 98 دولاراً.

وارتفعت نسبة الإشغال الفندقي في الدمام إلى 54% ما أدى إلى نمو متوسط العائد على الغرفة المتاحة إلى 57 دولاراً، فيما تراجع متوسط سعر الغرفة اليومي بنسبة 7% إلى 105 دولارات.