قطاع الضيافة السعودي الأول خليجياً في النمو بنسبة 8% وفق ألبن كابيتال

توقع تقرير صادر عن شركة “ألبن كابيتال”، شركة الاستشارات الاستثمارية والمصرفية، أن يحقق قطاع الضيافة في السعودية أعلى معدل نمو سنوي مركب بين الدول الخليجية بنسبة 8% ثم الإمارات بنسبة 5,5%، وأن تسجل كل من الكويت نمواً بنسبة 7,1% وسلطنة عمان 6,3% وقطر 4,3% والبحرين 2,9%. في حين من المتوقع أن يعود النمو في قطر إلى طبيعته بعد استكمال فعاليات كأس العالم للفيفا 2022 ليحقق معدلاً سنوياً مركباً قدره 4.3% بين الأعوام 2023 و2026.

كما توقع التقرير أن تنمو إيرادات صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 6,6% بين الأعوام 2022 و2026 إلى 127,5 مليار ريال، ما يعادل 34 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب من 2.9 % إلى 8.0 % لكل دولة.

وتوقع أن يعود قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى مستويات ما قبل الوباء في العام 2022، ليسجل نمواً سنوياً بنسبة 74,8% بحجم إيرادات يصل إلى 98.6 مليار ريال، ما يعادل 26,3 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6,6% حتى عام 2026.

وأوضح أنه بعد تسجيل زيادة ملحوظة هذا العام، من المرجح أن تشهد المقاييس التشغيلية لقطاع الضيافة نمواً ثابتاً في المرحلة المقبلة. حيث من المتوقع أن يرتفع معدل الإشغال الوسطي عبر دول مجلس التعاون الخليجي من 57% في العام 2022 إلى 62% في 2026. ويتوقع أن يزداد متوسط السعر اليومي من 145 دولاراً هذا العام إلى 151 دولاراً في عام 2026، وأن يرتفع العائد لكل غرفة متاحة من 83 دولاراً إلى 93 دولاراً، بما يمثل معدل نمو سنوي قدره 1,1% و2,9% على التوالي.