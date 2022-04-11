قطاع السلع يحقق أفضل أداء سنوي في التاريخ الحديث

تحديث السلع الأسبوعي: أسواق السلع تسجل تباطؤاً ملحوظاً نتيجةً لحالات الإغلاق في الصين والمخاوف المرتبطة بالاحتياطي الفدرالي

شهد قطاع السلع تباطؤاً متوقعاً خلال الأسبوعين الماضيين في الوقت الذي تواصل السوق استيعاب مجموعة واسعة من التغيرات التي تؤثر القطاع. فخلال الربع الأول من العام، ساعدت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات المرتبطة بها القطاع على تقديم أداء قوي، حيث سجل مؤشر بلومبرج للسلع الفورية مكاسب بنسبة 24%، ما جعله الربع السنوي الأفضل بالنسبة للقطاع في التاريخ الحديث مقترباً من المكاسب التي حققها في عام 2021 بنسبة 26.5%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ عام 2000.

وأدت الحرب الأوكرانية وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية الصارمة ضد روسيا إلى إزالة عدد من قنوات الإمداد بدءاً من النفط والغاز ووصولاً إلى قطاع المعادن الصناعية الأساسية، إلى جانب تراجع إمدادات السلع الغذائية مثل القمح والذرة وزيت دوّار الشمس.

وساهمت جميع هذه التغيرات بظهور تحديات لوجستية وارتفاع تكاليف المدخلات في الكثير من القطاعات إلى درجة دفعت بعض القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة إلى خفض معدلات إنتاجها، ما يؤدي إلى توجيه المسار نحو طريق أطول وأصعب لتثبيت الأسعار عن طريق خفض مستويات الطلب. وتحول الاهتمام في السوق، بالتزامن مع استمرار الحرب والتراجع المؤقت في حدّة العمليات القتالية، نحو موضوع انخفاض مستويات الطلب، والذي يأتي مدفوعاً بعدد من التغيرات قصيرة الأمد والكثير من التغيرات طويلة الأمد. ويتجلى هذا التوجه بوضوح في قطاع النفط الخام، الذي خسر معظم المكاسب التي حققها خلال الغزو نتيجة انتقال التركيز نحو أزمة كوفيد-19 التي تزداد سوءاً في الصين، واستعانة عدد من الدول باحتياطاتها الاستراتيجية من النفط، والإجراءات المتشددة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والتي تؤدي إلى تصاعد المخاوف المرتبطة بمستويات النمو والطلب.

وأشارت توقعات بعض المحللين خلال الأسبوع الحالي إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال العام القادم بعد تنامي الترجيحات بأن يقوم الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة لخفض مستويات التضخم المرتفع والآخذ بالاتساع. ومن المتوقع أن تشهد السوق حوالي 10 زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الأشهر العشرة القادمة، حيث أشار جيمس بولارد، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، إلى رغبته بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. كما سيبدأ الاحتياطي الفدرالي بتقليص ميزانيته العمومية بنسبة كبيرة اعتباراً من شهر مايو المقبل، حيث سيكون لانخفاض مستويات السيولة تأثير مماثل لحدوث ثلاث أو أربع زيادات إضافية على أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.

ولا يزال التضخم يشكّل مصدر القلق الرئيسي في السوق، فبعد أن كان موضوعاً للنقاش في العام الماضي، بدأ المستهلكون والشركات حول العالم يشعرون بوطأته المتنامية اليوم. كما ألقت التأثيرات الناجمة عن تداول الغاز في منطقة الاتحاد الأوروبي بأسعار تزيد ست مرات عن متوسطها للعقود طويل الأجل بظلالها على فواتير التدفئة وعمليات الإنتاج التي تتطلب كميات كبيرة من الطاقة، بدءاً من إنتاج الخضراوات ووصولاً إلى الفولاذ والأسمدة، وأصبح من الممكن الإحساس بوطأة التداعيات الاقتصادية بشكل متزايد. وتشكل أسعار الغذاء العالمية مصدر القلق الرئيسي وفقاً لمؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، حيث سجل المؤشر خلال شهر مارس الماضي ارتفاعاً قياسياً بنسبة 12.6% في أعقاب الحرب الأوكرانية التي تسببت بأضرار جسيمة على سلسلة التوريد في منطقة البحر الأسود، والتي تمثل بدورها المورد الرئيسي للقمح والذرة والزيوت النباتية في الأسواق العالمية. وبينما شهد المؤشر ارتفاعاً بنسبة 33% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أدت الزيادة الأخيرة إلى حدوث ارتفاع غير مسبوق بأسعار الزيوت النباتية (23.2% على أساس شهري، و56.1% على أساس سنوي)، والحبوب (17.1% على أساس شهري، و37.3% على أساس سنوي) والمؤشرات الفرعية للحوم، بينما ارتفعت أسعار منتجات السكر (6.7% على أساس شهري، 22.6% على أساس سنوي) والألبان بشكل ملحوظ.

وتشير التوقعات إلى تراجع مستويات العرض لعام آخر نتيجة احتمالية استمرار انقطاع الإمدادات من أوكرانيا خلال هذا العام، إلى جانب تصاعد المخاوف المرتبطة بالطقس في الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية، وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة. وبحسب إحصائيات موقع أوكر أجرو كونسلت، يمكن أن تؤدي العمليات العسكرية في بعض مناطق الإنتاج الرئيسية في أوكرانيا، إلى جانب انقطاع خطوط الإمدادات والنقص الحاصل في الوقود، إلى تراجع محصول القمح في الدولة بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 19.8 مليون طن، بالإضافة إلى تراجع محصول الذرة بنسبة 55% ليبلغ 19 مليون طن. أما في الولايات المتحدة، فقد أدت ظروف الطقس إلى تراجع إنتاج القمح الشتوي إلى أدنى مستوياته خلال عقد من الزمن نتيجةً لجفاف التربة، بينما قد يؤثر ارتفاع تكاليف الأسمدة سلباً على إنتاج المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية. وحافظ الذهب على مستويات تداول مستقرة خلال الأسبوع، حيث نجح بالعثور على مشترين رغم ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي وزيادة عائدات سندات الخزينة الأمريكية، التي دخلت دورة جديدة بعد الإجراءات المتشددة التي اتخذها الاحتياطي الفدرالي نحو رفع أسعار الفائدة والتضييق الكمي.

وانطلاقاً من ذلك، فإننا نحافظ على توقعاتنا المتفائلة بارتفاع أسعار الذهب، والتي تدعمها قدرة المعدن الأصفر على إثارة اهتمام مشترين جدد رغم تشدد الاحتياطي الفدرالي وانهيار العلاقة العكسية القوية للذهب مع العائدات الحقيقية للولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك كله، بقي المعدن الأصفر عالقاً ضمن نطاق سعري واسع يتراوح بين 1890 و1950 دولار أمريكي للأونصة، مع تعويض محاولات البيع في سوق العقود الآجلة من قبل مديري الأصول والمستثمرين، الذين ينصب تركيزهم على الاستثمارات طويلة الأمد في صناديق الذهب المتداولة في البورصات العالميّة لمواجهة المخاطر المرتبطة بتباطؤ النمو، وارتفاع مستويات التضخم، واستمرار التقلبات في أسواق السندات والأسهم. ولكن لا يزال تحقيق ارتفاع بأسعار الذهب صعباً من دون تلقيه دعماً متجدداً من الفضة والبلاتين، اللذين يواجهان حالياً صعوبات كبيرة نسبياً لتحقيق المكاسب، مع وصول نسبة أسعار أونصة الذهب مقابل الفضة إلى أكثر من 78، بينما وصلت الفروقات السعرية بين البلاتين والذهب إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً لتسجل 967 دولار أمريكي للأونصة. وواصل النحاس، ملك المعادن الخضراء، تحقيق بعض المكاسب مقابل المعادن الصناعية الأخرى. وشهد الزنك مؤخراً ارتفاعاً في أسعاره نتيجة النقص الحاصل في إمداداته ولا سيما في المنطقة الأوروبية، حيث سجلت المخزونات في بورصة لندن للمعادن تراجعاً حاداً.

واقتربت تداولات النحاس لأعلى مستوى لها في شهر واحد خلال وقت سابق من الأسبوع الحالي بعد أن سجلت تشيلي، أكبر مُنتج للنحاس في العالم، انخفاضاً بنسبة 7٪ على أساس سنوي في الإنتاج الذي بلغ 399,817 طناً في شهر فبراير، والذي جاء في أعقاب انخفاضه بنسبة 7.5% على أساس سنوي في شهر يناير الماضي. وبينما تواصل توقعات انخفاض العرض وجهود التحول الأخضر دعم أسعار المعدن خلال الأشهر القادمة، يتعين على السوق حالياً التعامل مع التغيرات السلبية التي تشهدها الصين، إذ من المتوقع أن تؤدي إجراءات الإغلاق الصارمة والرامية للحد من انتشار مرض كوفيد-19 إلى إضعاف تطلعات النمو إلى مستويات تتجاوز توقعات الحكومة الصينية.

ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات إضافية لحفز النمو بمجرد تراجع معدلات انتشار المرض، ما يسهم في التعويض عن تأثيرات انخفاض النمو في مواقع أخرى نتيجةً لارتفاع الأسعار وتوجه الاحتياطي الفدرالي نحو اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً. وتراجعت عقود النحاس إلى 4.5 دولار أمريكي للرطل بعد وصولها إلى أعلى مستوى سعري لها فوق 5 دولارات أمريكية للرطل خلال الشهر الماضي، قبل تحركها للارتفاع مجدداً. ولا تزال التطلعات المتعلقة بالنحاس إيجابية، حيث تساهم انخفاض مستويات العرض في التعويض عن التباطؤ الاقتصادي. ونحافظ على توقعاتنا المتفائلة تجاه وصول أسعار النحاس إلى مستويات قياسية جديدة خلال وقت لاحق من هذا العام.

ولن يؤثر تراجع أسعار النحاس إلى ما دون المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، والذي يبلغ حالياً 4.41 دولار أمريكي للرطل، على نظرتنا المتفائلة على المدى القصير، وإنما سيطيل فترة التداولات ضمن نطاق محدد. واتخذت أسواق الغاز في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توجهاً متعاكساً نحو تحقيق التقارب السعري الذي طال انتظاره بين جانبي المحيط الأطلسي. وارتفعت أسعار الغاز في مركز هنري هوب الأمريكي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 لتسجل 6.50 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بفعل الطلب المحلي القوي والناتج عن البرودة غير المألوفة في الطقس لهذا الموسم، وارتفاع مستويات الطلب على الغاز الطبيعي المسال. وشهدت مخزونات الغاز الطبيعي خلال الأسبوع الماضي تراجعاً بمقدار 33 مليون قدم مكعبة، لتسجل انخفاضاً بحوالي 17% عن متوسط المخزونات لمدة خمسة أعوام، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2019.

بينما أدى تردد الاتحاد الأوروبي تجاه حظر الغاز الروسي، إلى جانب اعتدال الطقس وتسجيل مستويات قياسية في واردات الغاز الطبيعي المسال، إلى تراجع أسعار عقود الغاز الآجلة في المركز الهولندي تي تي إف إلى 108 يورو لكل ميجاواط ساعي أو 34.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، غير أنها لا تزال مرتفعة للغاية عند مستويات ستواصل التأثير سلباً على معدلات الطلب. ويتطلب ابتعاد أوروبا عموماً، وألمانيا على وجه التحديد، عن الاعتماد على الغاز الروسي القيام برفع أسعار الغاز خلال الأشهر القليلة القادمة لاستقطاب موردي الغاز الطبيعي المسال من خارج المنطقة. وسجل النفط الخام تراجعاً ملحوظاً بعد أسابيع من التقلبات واقترابه من أسعاره القياسية، حيث خسر خلال هذا الأسبوع معظم المكاسب التي حققها نتيجة الغزو الروسي بعد انخفاض أسعاره إلى مستويات تقل عن الارتفاع الذي حققته في شهر ديسمبر الماضي.

وثمة عدة أسباب توضح سبب عدم تركيز السوق، في الوقت الحالي على الأقل، على تداعيات خسارة النفط الروسي. وتتمثل هذه الأسباب في أربعة عوامل رئيسية بعضها مؤقت، وتشمل: 1) تجنّب الاتحاد الأوروبي إضافة النفط الروسي إلى قائمة عقوباته المتنامية على المنتجات، 2) تفاقم تداعيات انتشار مرض كوفيد-19 في الصين وتوسيع نطاق حالة الإغلاق فيها ما يؤدي إلى حدوث انكماش مؤقت في الطلب على الوقود، ولاسيما وقود الديزل ووقود الطائرات، 3) تباطؤ الطلب على البنزين في الولايات المتحدة نتيجة ارتفاع الأسعار، واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي بالتزامن مع قيام اللجنة الفدرالية للأسواق المفتوحة باتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة التضخم، ما يؤثر سلباً على مستويات الطلب، 4) الإفراج عن ملايين براميل النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي للولايات المتحدة وعدد من الأعضاء الآخرين في وكالة الطاقة الدولية.

ومع استمرار الحرب الأوكرانية وإمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا أو قيام الأخيرة باتخاذ إجراءات مضادة، فإننا نعتقد بأن مخاطر انخفاض أسعار النفط ستبقى محدودة. وكنّا قد سلطنا الضوء في أحدث تقاريرنا للتوقعات الفصلية على الأسباب التي تعزز احتمالات تداول النفط ضمن نطاق سعري يتراوح بين 90 و120 دولار أمريكي للبرميل خلال الربع السنوي الحالي؛ وكذلك استمرار المشاكل الهيكلية، والأهم من ذلك الضعف المستمر في الاستثمار في القطاع، والتي ستواصل بمجموعها دعم أسعار النفط خلال الأعوام القادمة.