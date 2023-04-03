قطاع التكنولوجيا يتغير لتلبية احتياجات الأسواق

توماس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز.

تشهد الثورة التقنية اليوم نمواً لافتاً وتقدم ابتكارات جديدة بشكل مستمر لتخط بذلك صوراً نموذجية عن المستقبل، ما سيستدعي الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا على التركيز بشكل أكبر على الشفافية وإبراز مسؤوليتها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وفريدة من نوعها.

وهذا سيحمل الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال التجارية في الشركات مسؤوليات أكبر في قيادة الطريق نحو الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، فخلال العقدين الماضيين، أصبحت المؤسسات والشركات العاملة في المجال التقني أكثر قوة، مما زاد من توقعات الناس من تلك الشركات، أي أنه على الرغم من القدرات والقوى الكبيرة، إلا أنه يوجد مسؤولية كبيرة مقابل تلك القدرات، وتلك المسؤولية تقع على عاتق شركات التكنولوجيا.

كنتيجة لزيادة التأثير الكبير لشركات التكنولوجيا، تم تسليط الضوء على مفاهيم مثل “techlash”، على أن لها آثار سلبية على الشركات الكبرى في المجال، وفي حقيقة الأمر، أظهر استبيان Best Countries Survey أن 74% من الناس قالوا إنه يجب تحجيم قوة وقدرات شركات التكنولوجيا.

وكنتيجة لهذا الاستفتاء، قامت العديد من الدول بصُنع أطر عمل لتأسيس القواعد التي يتوقعوا أن تحد من قوة الشركات التقنية الكُبرى. وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًا لحماية البيانات الشخصية، أو Personal Data Protection Law، PDP، والذي يقدم إطار عمل قانوني لضمان سلامة وخصوصية المعلومات الشخصية للأفراد.

صناعة التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة الإنسانية

نتج عن مفهوم “تك لاش” وجود متطلبات كبيرة لدى شركات التكنولوجيا لإبراز مسؤوليتها، حيث يتم الاستفادة منها لخدمة البشرية وليس العكس، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم وضع الناس واحتياجاتهم كأهم أولوية للصناعة التقنية، وتطويرها وفقًا لذلك.

وهذا الأمر يتجاوز مخاوف الخصوصية، فمن الضروري للغاية ضمان استخدام التكنولوجيا على نحو مسؤول، خاصة ونحن نمضي قدماً في القرن الواحد والعشرين. ونعتقد أن التكنولوجيا التي تتسم بالمسؤولية ستصبح شرطاً أساسياً لتحقيق النمو في المستقبل وحتى للحصول على رخصة لممارسة أنشطة الأعمال. لم يعد الحفاظ على الوضع الراهن قابلاً للتطبيق، وقد تلاحظ الشركات التي تتبع هذا المسار أن عملائها ينسحبون منها.

دور شركات التكنولوجيا يتطور

مع انتشار الجيل الجديد الذي يعتمد على الحلول التقنية، زادت توقعات الناس حول التكنولوجيا مقارنة بأي وقت مضى، وأدركت العديد من الشركات أهمية هذا التحول والتغيير وبدأت في القيام بالعديد من التدابير للتكيف مع دورها الجديد.

وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لشركات التكنولوجيا هو تحقيق المكاسب المادية، إلا أنه بالمقابل يتعين عليهم اعتماد نهج يتسم بالمسؤولية حول كيف سيقومون بتطوير خدماتهم التقنية، وكيف سيقوم شركائهم ببيعها وكيف يقوم المستهلكون باستخدامها. ويعتبر هذا الأسلوب هام بما أنه هناك دليل قوي أن الممارسات التكنولوجية التي تتسم بالمسؤولية أصبحت ضرورة قصوى وإحدى السبل لضمان تحقيق النجاح في المستقبل.

منظور جديد للتشريع

بدلاً من الاعتماد على أسلوب رد الفعل، سوف تتطلب تلبية توقعات الجيل القادم أن تعمل شركات التكنولوجيا كشركاء متعاونين مع صانعي السياسات، ويتطلب هذا العمل مع هيئات حكومية لوضع تشريعات فعالة لحماية حقوق الانسان الأساسية وفي نفس الوقت تعزيز الابتكارات وتقديم فوائد التكنولوجيا للأجيال الحالية والمستقبلية.

يجب أن يسعى قادة الصناعة للقيام بأكثر من التوجه للوم الشركاء والعملاء، والالتزام بتخصيص فريق عمل بمهمة تطوير أطر العمل والتعاون مع صناع السياسات للمساعدة في تأسيس تشريعات فعالة تحافظ على مصالح الناس والمجتمع.

تناول التحديات بمسؤولية أكبر

بدأت تحديات الاتسام بالمسؤولية في الظهور في عالم التكنولوجيا في الوقت الحالي، ولكن التكنولوجيا تتطور وتتغير على نحو شديد السرعة، حيث تتطور مبادئ التكنولوجيا المسؤولة باستمرار. وشهدنا العواقب التي أدت إلى ظهور مفاهيم مثل تك لاش، ولكي نتجنب تكرار هذا، فمن الضروري أن نتعلم ونتكيف وننمو باستمرار.

وقد تتمسك بعض الشركات بمعتقداتها وهي الالتزام بأسلوب أنشطة أعمال على نحو اعتيادي، والتحدث عن المسؤولية مع استمرار إعطاء الأولوية لتحقيق الربح على المدى القصير، ولكن التاريخ أظهر أنه عندما يتم تجاهل مصالح المجتمع، ويتبع ذلك احتجاجات الناس وبعدها يبدأ الناس في الابتعاد.

رخصة استخدام التقنيات

عندما ننظر حولنا، نلاحظ أن التكنولوجيا المسؤولة أصبحت أمراً ضرورياً للشركات من أجل مزاولة أنشطة أعمالها، وبدأت تفضيلات المستهلكين تتجه نحو هذا التوجه، ويجب يكون لدى شركات التكنولوجيا القوة والقدرة لقيادة تلك الرحلة لإحداث الفارق ومن الضروري كذلك البدء في القيام بتلك التصرفات الآن.

ولإجراء الخطوات الأولى، يجب على الشركات الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، (UNGP) وقد يتضمن هذا تأسيس برنامج للابتكارات التي تتسم بالمسؤولية لتطوير المنتجات وتقديم التدريبات للشركات العاملة في المبيعات والشركاء في الأعمال حول مبادئ التكنولوجيا التي تتسم بالمسؤولية، ودمج مبادئ التكنولوجيا المسؤولة في عملية الرعاية الواجبة للمعاملات التجارية.