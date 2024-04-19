قطاع التأمين يتعرض لضغوط في الإمارات بعد الأمطار التي شهدتها بحسب موديز

بدأت شركات التأمين في الإمارات تواجه ضغوطًا جديدة على أرباحها بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي اجتاحت البلاد بحسب ما علقت به وكالة “موديز” على المستجدات.

تتوقع وكالة “موديز” أن تؤدي هذه الفيضانات إلى زيادة كبيرة في المطالبات التأمينية، خاصةً لـوثائق تأمين الممتلكات والسيارات وتوقف الأعمال. يُرجح أن تُؤثّر هذه الفيضانات بشكل خاص على شركات التأمين الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تعاني أصلاً من ضعف في أرباح الاكتتاب.

ويؤكد محمد علي لوند، نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية على وجود مطالبات تأمينية كبيرة قائلا “إن هطول الأمطار القياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أدت إلى فيضانات واسعة النطاق ستؤدي إلى مطالبات تأمينية كبيرة ناشئة عن وثائق تأمين الممتلكات والسيارات وتوقف الأعمال. تميل شركات التأمين المحلية إلى الاعتماد الكبير على إعادة التأمين، مما سيساعد على تخفيف خسائرها في هذه الحالة ولكنه يساهم في الضغط من أجل ارتفاع أسعار إعادة التأمين عند التجديد مستقبلا.

ويضيف لوند بالقول:” لقد شكلت المنافسة الشديدة على الحصص السوقية والأسعار المنخفضة ضغوطاً على ربحية شركات التأمين في الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن الربحية تتحسن ببطء، إلا أننا نتوقع أن تؤدي هذه الفيضانات إلى إعادة الضغط على الأرباح، خاصة بالنسبة لشركات التأمين الصغيرة والمتوسطة الحجم التي كافحت من أجل تحقيق أرباح الاكتتاب.”

ويُقدّر حجم سوق التأمين في الإمارات بـ 14.1 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 17.9 مليار دولار في العام 2028. ووصل عدد شركات التأمين المرخصة في الإمارات إلى 60 شركة، 27 منها أجنبية بحلول الربع الثالث من 2023.

(لقطة لسيارات عالقة بمياه الأمطار في إمارة الشارقة)