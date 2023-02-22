وقعت أمس اتفاقية لتقديم خدمات آمنة وسريعة لنقل الركاب وشحن البضائع، بين شركة “عُمان والاتحاد للقطارات” و”مبادلة” وتنص الاتفاقية على تطوير شبكة السكك الحديدية الإماراتية العُمانية إذ تصل سرعة قطار الركاب إلى 200 كم في الساعة ويقطع المسافة بين صحار أبوظبي في 100 دقيقة وبين صحار والعين في47 دقيقة، بينما تصل سرعة قطار البضائع إلى 120 كم في الساعة بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

ووقعت شركة “عُمان والاتحاد للقطارات”، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الامارات، وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اتفاقية تعاون لتطوير شبكة السكك الحديدية التي تربط بين عُمان والإمارات والتي تمتد على مسافة 303 كم والبالغ قيمة استثماراتها الإجمالية ثلاثة (3) مليارات دولار.

وتأتي الشراكة في إطار سعي الجانبين لبحث الفرص الاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون في قطاع السكك الحديدية، بما يدعم جهود شركة “عُمان والاتحاد للقطارات” في تسريع وتيرة العمل لإعداد الأعمال التحضيرية وإنجاز خطة العمل لتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان. وتتضمن اتفاقية التعاون تشكيل مجموعات عمل ولجنة مشتركة للاستفادة من القدرات والمعرفة المشتركة، والعمل المشترك على تطوير دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الاستثمار المشترك في تطوير مشروع السكك الحديدية بين الإمارات وعُمان، والتعاون المشترك لتعزيز القيمة المضافة للمشروع.