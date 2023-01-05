منة شلبي تنال حكماً بالحبس والغرامة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر، بمعاقبة الفنانة منة شلبي بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة بقيمة 10 آلاف جنيه في قضية شغلت الرأي العام بعد القبض عليها في مطار القاهرة الدولي وبحوزتها مواد مخدرة بنية التعاطي.

ولم تحضر منة شلبي لقاعة المحكمة ومثلها في الدفاع 10 محامين.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة شلبي لمحكمة الجنايات بعد ثبوت حوزتها على مادة الحشيش المخدرة بقصد التعاطي.

وقالت إنها بنت اتهاماتها وفق شهادة خمسة أشخاص على الواقعة، بالإضافة لما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة في المطار، كذلك نتائج تحليل المضبوطات.

وذكرت النيابة أن تقرير تحليل المضبوطات أفضى إلى تحتوي الحشيش والقنب المدرجينِ في الجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على الفنانة المصرية أثناء عودتها من السفر، وبحوزتها كمية من المخدرات نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وأعلنت الجمارك المصرية وقتها أن المضبوطات تشمل أكياس تحتوي على الماريجوانا.