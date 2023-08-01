فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هل ينقل سان جيرمان قضية مبابي إلى الفيفا؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مبابي

كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية إن إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تدرس التقدم بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بحق نادي ريال مدريد الإسباني كونها مقتنعة بأن نجمها وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي متفق مع “النادي الملكي” على الانتقال إلى صفوفه مجاناً العام المقبل.

وأبلغ وأبلع اللاعب إدارة الفريق الباريسي الشهر الماضي عدم رغبته في تمديد التعاقد لما بعد 2024، وأنه لا يرغب بتفعيل بند العام الإضافي في عقده الذي جدده العام الماضي.

ويرفض مبابي الانتقال من سان جيرمان نظراً لرغبته بالحصول على مكافأة الولاء، بينما تطالبه إدارة النادي إما التجديد أو الانتقال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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