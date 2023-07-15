محكمة كويتية ترفض إخلاء سبيل 8 قضاة في قضية شبكة بنيدر

رفضت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم الخميس الماضي، طلب إخلاء سبيل 8 قضاة ورجال أعمال ومتهمين آخرين وقررت حجز القضية المعروفة باسم رشوة القضاة وهي ثاني قضايا شبكة بنيدر والمتهم فيها الإيراني فؤاد صالحي للحكم بجلسة 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، مساء أمس الجمعة، أن حجز “أخر درجات التقاضي” للحكم جاء بعد مرور 10 أشهر على حكم محكمة الاستئناف، القاضي بإدانة عدد من القضاة المتهمين بالرشوة، وعاقبت بعضهم بالحبس، وآخرين بالعزل من الوظيفة، وألزمتهم إعادة المركبات والهدايا التي تلقوها من “صالحي”.

واكتشفت النيابة العامة، خلال تحقيقاتها المكثفة في ثاني قضايا صالحي، وجود تواصل مع 10 قضاة، وقررت إحالة قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت ثماني قضاة آخرين إلى محكمة الجنايات، كما أحالت ثلاثة محامين وصالحي و15 آخرين إلى المحاكمة.

وقضت المحكمة بالحبس المشدد لبعض المتهمين، وخففت أحكام الحبس من 10 سنوات إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت الإدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم.

وأوضحت محكمة الجنايات أن القضاة بشر، والخطأ وارد، ولذلك شُرِّع التقاضي على درجات، لكن هؤلاء القضاة المتهمين استحقوا العقوبة، لأنهم تورطوا في الرشوة والتزوير والتلاعب.

وذكرت أنه بالاطلاع على الأوراق، ثبت التلاعب من قبل أحد المتهمين بقضايا عدة، من خلال توزيعها ووضعها عند قضاة معينين متهمين، كما تورط في القضية رؤساء أقسام بوزارة العدل.

ما هي شبكة بنيدر؟

ضبطت السلطات الكويتية، في منتصف تموز/ يوليو 2020، مجموعة متهمين بعد مداهمة شاليه في منطقة بنيدر السياحية في محافظة الأحمدي، ومواقع أخرى للشبكة التي باتت تعرف بشبكة بنيدر بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم ضبط أعضاء الشبكة وضبط ممتلكات ثمينة في المواقع التي تمت مداهمتها، منها سيارات ودراجات رباعية الدفع، ومجوهرات وساعات ثمينة، ومبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية وعملات مختلفة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين جميعاً في القضية وعددهم 19 شخصاً إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة غسيل أموال وتجارة الخمور وحيازة أسلحة.

وانضم إلى أعضاء الشبكة متهمون آخرون في القضية، منهم ضباط، وقضاة، ومستشارون، ومحامون، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية لكشف صلتهم بها وبالمتهمين فيها، ومنهم رئيس الشبكة فؤاد صالحي.

وكانت النيابة العامة أمرت، في نهايات آب/ أغسطس 2020، بمنع نشر التحقيقات الجارية بالقضية، وجعل التحقيق سرياً، ومنع نشر أي معلومات أو بيانات بشأنه، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

القضية الأولى في شبكة بنيدر

فيما يتعلق بالقضية الأولى لشبكة بنيدر، حجزت محكمة التمييز، في فبراير/شباط الماضي، المتهم في القضية فؤاد صالحي و16 آخرين بتهم التزوير وغسل أموال بقيمة 4 ملايين دينار (نحو 3 ملايين دولار).

وكانت محكمة أول درجة قضت، بحسب صحيفة “القبس” المحلية يوم 12 فبراير/شباط الماضي، ببراءة المتهمين من غسل الأموال وحبس صالحي 4 سنوات عن تهمة التزوير، وأيدتها محكمة الاستئناف، إلا أن النيابة طعنت على الحكم وطالبت بإدانة جميع المتهمين.

وهذه القضية هي أولى قضيتي شبكة بنيدر وتختلف عن القضية الثانية والمتهم فيها عدد من القضاة.