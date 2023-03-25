تجدد القصف الصاروخي على القاعدة “الأميركية” في حقل كونيكو النفطي شرقي دير الزور مع تحليق مكثف للطيران المروحي الامريكي.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر في ريف دير الزور شرقي سوريا فجر يوم السبت، بأن قصفا مصدره غرب نهر الفرات استهدف حقل كونيكو الذي تتواجد فيه أكبر قاعدة أمريكية في سوريا بـ15 صاروخا. وأكدت المصادر أن حريقا نشب في حقل كونيكو، مشيرة إلى ورود أنباء غير مؤكدة عن إصابة جنود ومتعاقدين أمريكيين.

وجاء القصف عقب تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالرد الحازم على أي هجوم على القوات الأمريكية في سوريا، و أصيب جندي أمريكي آخر في ضربة منفصلة في سوريا. وقال بايدن خلال تصريحاته في كندا بعد ظهر يوم الجمعة:” سنواصل جهودنا لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.”

أكد مسؤول أمريكي لشبكة سي ان ان CNN ، الجمعة ، إصابة جندي أميركي آخر ، إثر هجوم صاروخي بالقرب من حقول النفط والغاز المعروفة باسم كونيكو في محيط دير الزور في سوريا. و استهدفت صواريخ متعددة قوات التحالف في موقع دعم الحقل النفطي السوري كونيكو “. وقال المسؤول إن هجوماً ثانياً وقع “حوالي الساعة 11:23 مساءً. بالتوقيت المحلي السوري عندما استهدفت ثلاث طائرات مسيرة أحادية الاتجاه القرية الخضراء. تم ضرب اثنتين من ثلاث طائرات بدون طيار من قبل أنظمة الدفاع الجوي للتحالف “. وقال المصدر إن الهجوم على القرية الخضراء-جرين فيليدج – وهي قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا – لم يسفر عن وقوع إصابات لكنه تسبب في تضرر مبنى واحد.

تجدد القصف الصاروخي على القاعدة "الأميركية" شرقي دير الزور مع تحليق مكثف للطيران المروحي الامريكي pic.twitter.com/97s6N29Vmy — أخبار سوريا الوطن Syrian ?? (@SyriawatanNews) March 24, 2023

في وقت سابق يوم الجمعة ، استهدفت 10 صواريخ القرية الخضراء ، حيث يتمركز حوالي 900 جندي أمريكي في سوريا. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إنه لم تقع إصابات بين أفراد القوات الأمريكية أو قوات التحالف ولم تلحق أضرار بالمنشآت. وذكر بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن صاروخا واحدا أخطأ منشآت التحالف بمقدار خمسة كيلومترات وأصاب منزلا مدنيا ، مما أدى إلى إصابة امرأتين وطفلين.

ونقلت أ ف ب صباح الجمعة، عن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، قوله إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي. وقال أوستن: “بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة، الليلة، شرقي سوريا، ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني”. قد تؤدي أعمال العنف الأخيرة إلى تفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وطهران وسط الجهود المتوقفة لإحياء الاتفاق النووي.

وقُتل 14 مقاتلاً موالياً لإيران في غارات جوية أميركية استهدفتهم في شرق سوريا ليل الخميس-الجمعة، ردّاً على هجوم بطائرة مسيّرة استهدف قاعدة عسكرية أميركية في المنطقة وأسفر عن مقتل متعاقد أميركي.