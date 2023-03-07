خرج مطار حلب الدولي في سوريا عن الخدمة بعد استهدافه من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)ن فيما نقلت وكالة فرانس برس الثلاثاء عن متحدث باسم وزارة النقل سليمان خليل أن مطار حلب استقبل أكثر من ثمانين طائرة مساعدات خلال الشهر الماضي. وأضاف خليل “لم يعد هناك إمكانية لاستقبال أي طائرة مساعدات جديدة حتى يتم إصلاح الأضرار التي لحقت فيه”.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إنه “في تمام الساعة الثانية و7 دقائق من فجر اليوم الثلاثاء (2307 الاثنين بتوقيت جرينتش) نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة”.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مناطق في سوريا بعد الزلزال. في 19 شباط/فبراير الماضي، استشهد 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أيلول/سبتمر 2022، تعرَض مطار حلب لضربتين إسرائليتين منفصلتين خرج على إثرهما عن الخدمة قبل أن يعود للعمل بعد حوالى عشرة أيام. ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية

وفي السياق نفسه، قالت مصادر محلية في محافظة حلب أنه ” سُمع دوي 4 انفجارات عنيفة في محيط المدينة وأن السنة النيران شوهدت وهي تندلع من جهة المطار الذي يقع جنوب شرقي المدينة وأن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري كانت تطلق نيرانها بكثافة باتجاه الصواريخ الإسرائيلية”.

وشهد مطار حلب هبوط أكثر من مئة طائرة من دول عربية وأجنبية حملت مساعدات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق شمال وغرب سوريا في السادس من شهر فبراير الماضي.