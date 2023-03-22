قصف إسرائيلي جديد على مطار حلب الدولي شمالي سوريا

(أ ف ب) – تعرّض مطار حلب الدولي في شمال سوريا فجر اليوم الأربعاء لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال الشهر الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أنه “حوالي الساعة 3:55 (00:55 ت غ) من فجر اليوم، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بالصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية مستهدفاً محيط مطار حلب، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية”.

وقالت المؤسسة العامة للطيران المدني إنه وبعد تقييم الفرق الفنية، تبين حدوث أضرار في مدرج المطار وفي بعض التجهيزات الملاحية، مشيرة إلى أن الكوادر الفنية بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المعنية باشرت بترميم وإصلاح الأضرار.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد استهدف القصف مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران قرب المطار، ما أدى الى تدميره بالكامل.

وأفاد عن انفجارات عنيفة سمُع دويها في أرجاء مختلفة من حلب، إثر القصف الذي ألحق أضراراً بمدرجات المطار، بحسب المرصد.

ولإيران والمجموعات الموالية لها نفوذ واسع في مدينة حلب ومحيطها، والتي كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة عليها نهاية العام 2016 بدعم جوي روسي، بعد معارك وجولات قصف وسنوات من الحصار للأحياء الشرقية من المدينة، التي شكلت معقلاً للفصائل المعارضة المسلحة منذ صيف 2012.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن إسرائيل التي تكرر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

واكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول رداً على سؤال لوكالة فرانس برس “لا نعلّق على تقارير في الإعلام الأجنبي”.

وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت وزارة النقل السورية عن “وجود أضرار في المدرج وبعض التجهيزات الملاحية”، ما أدى إلى “خروج المطار عن الخدمة لحين الانتهاء من إصلاحها”.

وأفادت عن “تحويل كافة الرحلات القادمة والمغادرة باتجاه مطاري دمشق واللاذقية لحين الانتهاء من هذه الأعمال”.

وهذه المرة الثانية التي تستهدف فيها إسرائيل المطار ومحيطه في غضون أسبوعين، إذ وضع قصف مماثل في السابع من الشهر الحالي المطار خارج الخدمة لأيام وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط سوري، وفق المرصد.

مطار حلب الدولي