قصة نجاح في دبي تحول شركة إلى عملاق بمليارات الدولارات

بقلم: أنيل بويرول

قام محمد أ. باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “جي أم جي” GMG، الإماراتية المتخصصة ببيع وتصنيع منتجات من العلامات التجارية العالمية والمحلية ضمن قطاعات الرياضة والصحة والغذاء، بتحويل الشركة من شركة لبيع الألعاب الرياضية في دبي إلى شركة رفاهية عالمية تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات. ومن خلال تواجدها في 12 دولة، وأكثر من 600 متجر وأكثر من 9300 موظف، نمت الشركة لتصبح قوة عالمية لديها طموحات لتكون نشطة في كل مدينة عالمية كبرى في غضون عشر سنوات. في مقابلة نادرة، يشرح نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي كيف تمكن من تحقيق هذه النقلة النوعية.

يتذكر محمد أ. باقر اللحظة التي عُرضت عليه فيها الفرصة ليصبح الرئيس التنفيذي الجديد لشركة “جي إم جي”. يقول: “اتصل بي رئيس الشركة إلى غرفة الاجتماعات وطلب مني تولي المنصب. قلت لا. قلت لا ثلاث مرات. لقد شعرت فقط أنهم لن يمنحوني حقاً الفرصة لإجراء التغييرات التي أردت”.

في المرة الرابعة التي أتى فيها الرئيس للاتصال، قال باقر نعم. “لكن بشرط واحد – أنتم (المجلس) لا تتحدثون معي لمدة عام واحد. لمدة عام واحد، أفعل ما أريد. كان ذلك في عام 2016″. بعد سبع سنوات، كان عدم التحدث إلى مجلس إدارته أحد أفضل القرارات التي اتخذها باقر و”جي إم جي” على الإطلاق.

عبد العزيز حسن علي باقر، رئيس مجلس إدارة “جي إم جي” (إلى اليسار)، مع ابنه محمد باقر في افتتاح منشأة تصنيع ملح الهملايا الوردي في دبي.

من شركة تشتهر بإنشاء وإدارة متاجر “صن اند ساند سبورتس” Sun & Sand Sports ، لم تكتف “جي إم جي” بالنمو لتصبح أكبر متاجر التجزئة الرياضية بالتجزئة في الشرق الأوسط. أصبحت الآن شركة عملاقة تبلغ قيمتها السوقية مليارات الدولارات، وهي واحدة من أكبر الشركات العائلية في الإمارات العربية المتحدة، وتنشط عبر قطاعات رئيسية: “جي أم جي للرياضة” (GMG Sports) ، و”جي أم جي للمنتجات الغذائية” (GMG Food) ، “جي أم جي للرعاية الصحية والتجميل” GMG Health and Beauty، “جي أم جي للمنتجات الاستهلاكية” (GMG Consumer Goods)، “جي إم جي للعقار”

و GMG Properties و”جي إم جي للخدمات اللوجستية” GMG Logistics و”جي إم جي فنتشرز” GMG Ventures.

تطورت “جي إم جي” لتصبح شركة رفاهية عالمية، وتجارة التجزئة، وتوزيع وتصنيع مجموعة من العلامات التجارية الدولية والمحلية الرائدة في مجالات الرياضة والسلع اليومية والصحة والجمال والممتلكات وقطاعات الخدمات اللوجستية. وشهدت السنوات القليلة الماضية عمليات استحواذ رفيعة المستوى، وضم علامات تجارية عالمية رائدة، وتوسعات جغرافية. اليوم، تتواجد “جي إم جي” في أسواق 12 دولة مع شبكة تضم أكثر من 600 متجر وأكثر من 9300 موظف حول العالم. وإذا لم يكن ذلك كافياً، فمن المتوقع أن تتضاعف قوتها العاملة بحلول عام 2025.

أما بالنسبة إلى باقر نفسه – الذي توصف شخصيته على أفضل وجه بأنها مزيج من السحر والقسوة، فإن الأمور بدأت للتو، ولا يوجد مكان للركاب في الرحلة المقبلة.

ويوضح قائلاً: “نحن شركة عائلية، لكننا لسنا مؤسسة خيرية. نحن لسنا شركة للضعفاء. جي إم جي هي شركة إذا أتيت إليها، فإننا نعاملك كعائلتنا. لكن في كل عائلة، هناك خروف أسود، وليس لدينا مشكلة في قطعه. وأعتقد في الواقع أننا من أكثر الشركات الفريدة في المنطقة. لكن هل تعلم لماذا كنا ناجحين؟ نحن لا نقوم بأشياء لا نعرف عنها شيئاً. نحن نرفض 99 في المائة من الفرص التي تعرض علينا”.

من الواضح أن باقر يتمتع بموهبة في اغتنام الفرص المربحة، خاصة مع وجود خطة توسع خارجية ضخمة قيد التنفيذ. وقد حققت “جي إم جي” أول قفزة عالمية لها من خلال إطلاق مشروع مشترك في آسيا، مع شراء شركة “رويال سبورتينج هاوس” Royal Sporting House (RSH) ومقرها سنغافورة في كانون الأول / ديسمبر 2020. وفي نيسان / أبريل من العام الماضي، اشترت متاجر “نايكي” فقط من SUTL Corporation في سنغافورة وماليزيا. ويخطط باقر لافتتاح 100 متجر في أسواق جنوب شرق آسيا خلال العامين المقبلين.

كما أطلقت الشركة أول متجر “صن اند ساند سبورتس” في العراق، وسيتبعه المزيد في البلاد، كما تعتزم الشركة افتتاح 100 متجر آخر في مصر بحلول عام 2026، مع افتتاح مقر أفريقي جديد في القاهرة.

كما تعد “جي إم جي” واحدة من شركتين فقط في العالم تم منحهما حقوق التوزيع العالمية (للبلدان التي تعمل فيها) بواسطة Nike.com.

يقول باقر : “كانت وظيفتي هي أن استند إلى ما فعله والدي (الذي أسس الشركة) في دول مجلس التعاون الخليجي وانطلق بها إلى أبعد من ذلك. كنت أقول لسنوات إننا يجب أن نتوسع في جنوب شرق آسيا وأفريقيا – والآن نحن نفعل ذلك. إذا ذهبت إلى هذه الأماكن في إجازة، فسترى بعضاً من أسوأ تجارب البيع بالتجزئة على الإطلاق”.

ويضيف: “مر وقت في دبي لم تكن فيه تجربة التسوق رائعة، كنا نذهب إلى الولايات المتحدة وأوروبا للحصول على تجربة تسوق جيدة. اليوم لدينا أفضل تجربة تسوق في العالم. حسناً، أريد أن آخذ ما فعلناه هنا إلى تلك الأماكن. يعاني حوالي 700 مليون شخص من نقص الخدمات في جنوب شرق آسيا لفترة طويلة جداً. انظر إلى شمال إفريقيا – أحد أصدقائي هو صاحب الرقم القياسي الأولمبي العالمي. لكن حاول أن تجد متجراً رياضياً لائقاً في وطنه المغرب؟ لن تجده. كنت في مصر الشهر الماضي – 105 مليون نسمة، وكان المتجر الرياضي الوحيد اللائق الذي رأيته هو “صن اند ساند سبورتس”، الذي تم افتتاحه قبل بضعة أشهر فقط”.

ومع ذلك، فإن باقر يملك طريقة غير تقليدية – إن لم تكن فريدة – لإجراء أبحاثه قبل إجراء عملية استحواذ كبيرة. يوضح ذلك قائلاً: “عندما كنا نفكر في شراء RSH ، كان يتمتع بسلسلة 560 متجراً في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، قبل تفشي الوباء. لذلك، ركبت طائرة وزرت كل متجر منها في 12 دولة، 58 مدينة – في شهر واحد. كان لدي حقيبة ظهر وورقة لتصنيف لكل متجر. أقوم بتقييمها على الفور وأرسل لقطة شاشة إلى الأشخاص الماليين في دبي. كان هذا قبل اتخاذ قرار الشراء – كانت ورقة بسيطة للغاية لتقييم المتاجر؛ باستخدام هذه المعلومات والبيانات، سأقوم بتشغيل الأرقام. قررنا شراء الشركة ولكننا أغلقنا أيضاً 60% من المتاجر”.

إذا لم يكن باقر يتجول في المتاجر الرياضية ومعه حقيبة ظهر، فيمكن العثور عليه في متجر عشوائي للأطعمة. كان نمو “جي إم جي” في صناعة المواد الغذائية مثيراً للإعجاب بنفس القدر وبوتيرة سريعة مماثلة. بينما كانت “جي إم جي” تستند إلى تاريخها كموزع للمنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية لعقود من الزمن، دخلت الشركة صناعة بيع المواد الغذائية بالتجزئة في أبريل 2022 من خلال استحواذها على Urban Foods من “دبي القابضة” لتشغيل العلامات التجارية الحالية مثل Géant و Franprix و Monoprix و Monop من كازينو Groupe Casino العملاق الفرنسي للبيع بالتجزئة، كما تمتلك حقوق توسيع العلامات التجارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقبل شهرين فقط، استحوذ باقر على سلسلة متاجر “أسواق”، بما في ذلك شركاتها العاملة في تجارة التجزئة، والتجارة والعقارات، مما جعل المجموعة واحدة من أكبر مشغلي مراكز التسوق المجتمعية في الإمارات العربية المتحدة.

وتماشياً مع رؤيتها “من المزرعة إلى الشوكة” ، تغطي “جي إم جي” الآن سلسلة الأغذية الإستهلاكية بأكملها مع مرافق تصنيع أغذية عالمية المستوى، وشبكة موسعة لبيع المواد الغذائية بالتجزئة، وتوزيع كل من منتجاتها الخاصة مثل Farm Fresh والعلامات التجارية الدولية التي تحظى بشعبية واسعة. يتم دعم هذه المرافق من قبل مطبخ البحث والتطوير.

تمتلك الشركة الآن ثاني أكبر مصنع آلي بالكامل لتصنيع ملح الهملايا الوردي، بالإضافة إلى العديد من مرافق تصنيع المواد الغذائية الكبيرة للحوم والأسماك والمنتجات المعبأة الأخرى.

يقول باقر : “إننا نطبق شعارنا القائل من المزرعة إلى الشوكة.خلال الوباء، انخرطت بشكل أكبر وقررت جعل علامتنا التجارية Farm Fresh رائدة في السوق – في عام 2020 كان لدينا ثلاثة منتجات فريدة، والآن لدينا 700. شهدنا إغلاقاً للأسواق لمدة شهر خلال الوباء، أكلت الدجاج على الإفطار والغداء والعشاء. بمساعدة أخواتي، كنا نحاول طهي النسب المئوية الدقيقة للأعشاب والتوابل اللازمة لمنتجات مختلفة، وكتابتها، وإرسالها إلى المصنع – لقد جربتها بالكامل. تناولنا الكثير من الطعام”.

كل هذا الطعام قد أتى ثماره بشكل رائع. وتتجه “جي إم جي” لتصبح بين أكبر مصنعي المواد الغذائية في العالم، وتملك رخصاً للتصدير إلى 154 دولة. وفي الواقع، كل شيء فعله باقر قد حصد مكافآت كبيرة، وبقيادته، أصبحت “جي إم جي” تكتلاً. إنه لا ينشر أرقام الإيرادات أو الأرباح، ولكن ليس هناك شك في أن أي تقييم سريع سيضع قيمة الشركة السوقية فوق 10 مليارات دولار.

بداية متواضعة

لكن رحلتها إلى هذه النقطة لم تكن أقل من كونها رائعة. نشأ والده عبد العزيز حسن علي باقر من بدايات متواضعة، حيث عمل في الأصل في أحد البنوك. بعد الزواج، احتاج إلى دخل إضافي فاشترى قارباً وذهب للصيد واستأجر متجراً لبيع الأسماك. تقدم هذا إلى افتتاح أول ملحمة للذواقة في دبي لبيع قطع خاصة بالقرب من شاطئ الجميرا في عام 1977.

يقول باقر : “كان يشاهد الجميع يلعبون كرة القدم على الشاطئ، وهم يرتدون الصنادل. لم تكن الأحذية المطاطية موجودة، لذلك كان يرى النعال والكرات في الهواء. وقد أعطاه ذلك فكرة تأسيس عمل تجاري لبيع الأحذية المطاطية، وقد فعل ذلك مع دنلوب في عام 1978. وهكذا انطلقت جي إم جي، لأول مرة”.

ولم يكن باقر نفسه – على الرغم من أنه الوريث الطبيعي للشركة العائلية – مهتماً في البداية بالانضمام إلى والده. ذهب إلى طريق ريادة الأعمال بعد أن تخلى عن وظيفة مكتبية في أحد البنوك، وبدأ عمله في صالة الألعاب الرياضية. عندما انضم في النهاية إلى “جي إم جي”، انطلق من الأسفل وعمل عبر العديد من الأقسام.

يوضح باقر ذلك قائلاً: “عندما انضممت إلى الشركة في عام 2010، كنت صغيراً جداً. كانت الشركة مؤسسة قديمة جداً، لم يكن لدينا أي أنظمة، وكان كل شيء يدوياً، على الرغم من أننا كنا نعتبر شركة تجارة تجزئة منظمة. كان عمري 21 عاماً وقد قطعنا مرحلة مهمة، وكنت حريصاً على تغيير الأشياء وحاولت إقناع الكثير من كبار الشخصيات الذين لديهم خبرة أكثر من عمري بأكمله. مثل ذلك تحدياً كبيراً”.

وفي وقت قصير نسبياً، حقق باقر نوع النمو والتنويع الذي قد تستغرقه معظم الشركات عقوداً حتى تقترب منها. ومع ذلك، يقول إن السر الحقيقي لنجاح “جي إم جي” هو التصرف دائماً كطفل جديد – الاستماع والتعلم والتطور.

ويقول : “كشركة اليوم، نحن شركة ضخمة وناجحة. لكننا ما زلنا نحاول التغيير باستمرار. نحن لا نخاف من الاخطاء او الافكار الجديدة. بطريقة ما، فإن عقليتنا تشبه إلى حد كبير عقلية شركة ناشئة”.

وتتمثل رؤية باقر الخاصة، كنائب لرئيس مجلس الإدارة، في أن تتواجد “جي إم جي” في كل مدينة رئيسية في العالم في العقد المقبل. فقط الأحمق يراهن ضده في فرص النجاح.