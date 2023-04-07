قصة منتحل صفة أمير سعودي ليستولي على 8 ملايين دولار من ضحاياه

معروف في أوساط الطبقة الغنية بأنه “صاحب السمو الملكي الأمير خالد آل سعود“، ولكنه ليس أميراً في الواقع، بل هو ليس حتى من المملكة العربية السعودية. الرجل المحتال مارس عملياته الإحتيالية لمدة 30 عاماً في مجتمع فاحش الثراء ممن يقتني أفراده سيارات فخمة مثل “رولز رويس” و”فيراري”.

تم فضح الأمير المزيف أنتوني جينياك البالغ من العمر 52 عاماً أخيراً وصدر حكم بسجنه لمدة 18.5 عام لانتحال صفة ملكية سعودية وخداع 26 مستثمراً دولياً استولى منهم على 8 ملايين دولار. كيف أدار أنتوني جينياك هذا العمل لمدة 30 عاماً؟ إنها قصة تستحق القراءة.

أمضى جينياك، وهو يتيم كولومبي تبنته أسرة من ميشيغان عام 1977، معظم حياته يعيش كالأمير خالد آل سعود، وساعده اسم آل سعود العظيم على الاحتيال على عدد لا يحصى من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

بدأت عمليات احتيال جينياك بعد انتقاله إلى كاليفورنيا في عام 1987، حيث حصل على بطاقة هوية رسمية باسم خالد آل سعود.

منذ ذلك الحين، تمحورت حياة هذا الرجل حول السجن: إما داخله أو خارجه. فقد تم القبض على هذا الرجل 11 مرة على مدار الثلاثين عاماً الماضية لانتحاله صفة العائلة الملكية السعودية.

بعد هروبه من منزل والدته وهو في السابعة عشرة من عمره، غاص أنتوني، المعروف أيضاً باسم الشيخ المزيف، في طرقه المخادعة. في عام 1991، قام المحتال البالغ من العمر 21 عاماً بالاحتيال على فندق “ريجنت بيفرلي ويلشاير” بمبلغ 3488 دولاراً هو بدل الإقامة في الغرفة وتناول الطعام ومبلغ 7500 دولار أخرى لاستئجار سيارة ليموزين.

استحصل جينياك على بطاقة هوية باسم خالد آل سعود وبطاقات الائتمان (حتى بطاقة Amex Black)، إلى صفحة “لينكدإن” تضمنت الألقاب الأكثر إثارة للإعجاب مثل شهادة الحقوق في جامعة هارفارد، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا، والدراسات العليا في معهد Le Rosey، سويسرا. من المؤكد أنه كان يعرف جيداً طريقة عيش الأثرياء وانتحال صفة الكمال.

لقد أصبح التردد على المتاجر الفاخرة نمط حياته اليومية، حيث كان يشتري السلع الفاخرة ويعد بالدفع لاحقاً، ولم يتردد الكثير من أصحاب هذه المتاجر الفخمة في إهداء “الأمير المزيف” بعض السلع، ولكنه سرعان ما كان يختفي. وحاول مع صاحب متجر في شارع “روديو درايف” في بيفرلي هيلز شراء مجموعة حقائب “لوي فيتون” ومجموعة عملات معدنية نادرة.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدم أنتوني جينياك شخصيته الأميرية مرة أخرى للاستيلاء على أكثر من 28 ألف دولار في عمليات الشراء في “ساكس فيفث أفينيو” و”نيمان ماركوس” لحساب أمير سعودي حقيقي. كما حاول سحب 3.9 مليون دولار من حساب غير موجود في “سيتي بنك”. وتم القبض عليه مرات عدة، واعترف بالذنب، وحُكم عليه بالمراقبة، ليختفي لبدء خدع جديدة في مكان آخر.

في إحدى المرات، كشف هويته الملياردير جيفري سوفر، مالك فندق “فونتين بلو” الفاخر، حيث كاد يبيعه حصة كبيرة في الفندق بعدما وعده الأمير المزيف باستثمار مبلغ كبير في الفندق، ولكن انفضح أمره خلال العشاء مع جيفري سوفر، حيث طلب الأمير المزيف مقبلات تحتوي على الخنزير، وهو أمر محرم لدى المسلمين، فساورت الملياردير الشكوك حول الأمير المزعوم، تبع ذلك تحقيق شامل أدى إلى الكشف أن “الأمير خالد” لم يكن إلا شخص محتال، وكما هو الحال في كثير من الأحيان هرب جينياك.

وأُسدل الستار على المحتال المريض عقلياً في عام 2017. حكم عليه قاضٍ في محكمة اتحادية في ميامي بالسجن 18 عاماً، منهياً حياة حافلة بالرفاهية وساعات الرولكس، والحياة الرغدة لأمير سعودي.