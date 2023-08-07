يتيم عسير .. قصة طفل تصدر منصات التواصل الاجتماعي

تصدر وسم #الطفل _محمد _الشهراني ووسم #يتيم _عسير منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل النشطاء مع قصتة التي وصفت بالأليمة.

بدأت قصة الطفل محمد الشهراني؛ بعد أن فقد أسرته في حادث مروري مروع أدى إلى وفاة 6 من أفراد أسرته المكونة من الأب، والأم، والابن 11 عاما، وثلاث بنات أعمارهن على التوالي: 20، 17، 15 عاما.

وكان محمد الناجي الوحيد من الحادث المؤلم على طريق قريضة الرابط بين مهد الذهب والمدينة المنورة.

و بحسب تقرير لـ”العربية نت”، قال سياف الشهراني شقيق الأب المتوفى، فقد تم تكليف أخيه بالدفاع عن الوطن في الحد الجنوبي قبل سنتين، وقرر الأخير أن ينقل عائلته إلى الجنوب، وكان في طريقه للعودة بعائلته وناقلا أثاث منزله من تبوك إلى الحد الجنوبي، عندما انقلبت مركبتهم على طريق قريضة وتوفوا جميعا عدا محمد.

وبعد تعافي محمد خرج من المستشفى عائداً إلى منطقة عسير، حيث كان أعمامه في استقباله.

وذكر المتحدث باسم تجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة في وقت سابق ، أنه تم نقل محمد من موقع الحادث عبر طيران الإخلاء الطبي التابع للهلال الأحمر لمستشفى الولادة بالمدينة المنورة، ووضعه الصحي مستقر بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة.