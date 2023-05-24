قصة برشلونة وجوردي ألبا وصلت إلى نهايتها

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، عن توصله إلى اتفاقٍ مع جوردي ألبا، يقضي برحيله في نهاية الموسم الجاري، على الرغم من تبقي عام واحد على عقده.

وأصدر “الفريق الكتالوني” بياناً عبر موقعه الرسمي، أعلن فيه عن نهاية مشوار الظهير مع النادي، والّذي امتد 11 سنة.

FC Barcelona and Jordi Alba have reached an agreement to terminate the latter's contract binding him to the club until the end of the 2023/24 season — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2023

وقال نادي برشلونة: “يود النادي أن يعرب علناً عن امتنانه لألبا على مهنيته والتزامه وتفانيه، وعلاقته الإيجابية والودية مع جميع أفراد عائلة برشلونة”، مُضيفاً: “يتمنى النادي له كلّ ثروة في المستقبل، سيكون برشلونة دائماً موطناً لك يا جوردي”.

?❤️ GRÀCIES ?❤️ GRACIAS ?❤️ THANK YOU ?❤️ pic.twitter.com/2pARAdY02j — Jordi Alba (@JordiAlba) May 24, 2023

من جانبه، نشر ألبا (34 عاماً) فيديو عبر حسابه على منصة تويتر ودّع من خلاله “الفريق الكتالوني”.

وحصد جوردي مع الفريق 19 لقباً في 458 مباراة، وسجل 19 هدفاً، وقدم إلى زملائه 91 تمريرة حاسمة، وذلك منذ انتقاله إلى برشلونة قادماً من فريق فالنسيا عام 2012.

وانضم ألبا بذلك إلى زميله وقائد برشلونة سيرجيو بوسكيتس الذي قرر الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ولم يحسم الإسباني بعد اخطوة القادمة، في ظل الأنباء عن انتقاله إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى نادي الهلال الذي أثيرت حوله الكثير من الشائعات حول نيته بالتعاقد مع أسطورة منتخب الأرجنتين ونجم برشلونة السابق ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم أيضاً.