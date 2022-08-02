قصة انحسار التضخم وتباطؤ النمو

بقلم: آرييل بيزاليل مدير الاستثمار في أسواق الدخل الثابت لدى شركة جوبيتر لإدارة الأصول

قد تبدو أحدث تحركات السوق محيرة لأولئك الذين لا يعملون في أسواق الدخل الثابت. فمن ناحية، أصدرت الولايات المتحدة في يونيو السابق نسخة جديدة من مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ذكرت فيه أن التضخم بلغ ذروة جديدة عند 9.1٪ سنويًا. لكن من الناحية الأخرى، لم تشهد عائدات السندات الحكومية ذات الاستحقاقات الطويلة الأمد أي تحركات حادة، إلى جانب انخفاض توقعات التضخم بحسب تسعير الأسواق على المدى الطويل.

وهي نظرة لا تقتصر على المشاركين في السوق فقط، فبحسب دراسة أجرتها جامعة ميشيغان، تبين أن نظرة المستهلكين قد بدأت هي الأخرى في التغيّر، مسجلة انخفاضًا من 3.1٪ إلى 2.8٪ في توقعات التضخم على المدى الطويل. وقد يبدو هذا الفارق ضئيلًا من الوهلة الأولى، إلا أنه في الواقع أحد الحالات القليلة جدًا التي سجل فيها المسح انخفاضًا منذ بدئه في أواخر السبعينيات.

تقلبات العرض والطلب

نعتقد أن تهافت الأسواق والمستهلكين لتحديد الأسعار لمجاراة مستجدات التضخم هو أمر منطقي للغاية. ويبدو أن المخاوف المتعلقة بالتضخم قد أصبحت شيئًا من الماضي.

فقد بدأت فترة التضخم الحالية كمزيج من تقلبات العرض والطلب. من كون السلع الاستهلاكية المحرك الأول لذلك، حيث غيرت قيود الجائحة العالمية من أنماط الاستهلاك في ظل منظومة التوريد المعقدة. ونحن نشهد الآن نتائج التحسينات التي أدخلتها التحولات التقنية الجذرية، في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد.

ومن ناحية أخرى، أظهر الطلب على السلع الاستهلاكية تذبذبًا مع تهاوي القوة الشرائية لدى المستهلكين، وتراكم المخزونات في المتاجر، مما يشير إلى أن ذروة الطلب قد أصبحت خلفنا.

أسعار السلع الأساسية

ثم جاء الصراع في أوكرانيا، لتصبح السلع الأساسية المحرك الحقيقي للتضخم، وهي علاقة يسهل فهمها. لكن رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب، بدأت أسعار أغلب السلع الأساسية تشهد انحدارًا كبيرًا: فقد هبطت أسعار المعادن الصناعية بنحو 40% عن ذروتها، وأسعار السلع الأساسية الزراعية بنحو 19%، وأسعار الطاقة بنحو 18%. وينبغي لهذا الانخفاض الكبير في أسعار السلع الأساسية أن يعيد الوضع تدريجيًا إلى مستوياته الاعتيادية.

أما آخر موجات التضخم فقد وصلت إلى قطاع الخدمات، وبالأخص الإسكان. فالزيادة التي شهدناها في الإيجارات في الولايات المتحدة هي نتيجة لسوق العقارات الساخنة منذ مدة، إلا أنها تخلفت عن الركب نظرًا لأن الإيجارات عادة ما يتم التعاقد عليها كل 12 شهرًا. وقد أدى ارتفاع معدلات الرهن العقاري (حوالي 5.75٪ بحسب جمعية المصرفيين للرهن العقاري) إلى انخفاض القدرة على تحمل تكاليف الإسكان وطلبات الرهن العقاري الجديدة.

معالجة التضخم

من المؤسف القول إن معالجة التضخم يتمثل ببساطة في الركود الاقتصادي. وحاليا، هناك العديد من القوى الدافعة للتباطؤ، مثل انخفاض الدخول الحقيقية، وتشديد الشروط المالية، والأثر السلبي للثروة. لكن ما تغير الآن هو إجماع السوق والبنك الاحتياطي الفيدرالي على الموقف العام من الركود. فما كان يوصف بأنه احتمال بعيد أصبح بشكل متزايد واقع الحال. ومن الناحية الفنية البحتة، يمكن القول بأن أوروبا، بل وحتى الولايات المتحدة قد دخلتا بالفعل مرحلة الركود.

والعواقب هنا يسهل فهمها. حيث تكيّف السوق مع وجهة النظر الجديدة بسرعة، مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 3.5٪ بحلول نهاية هذا العام وانخفاضها في النصف الثاني من عام 2023. وتاريخيًا، وبالأخص في السنوات الأخيرة، كانت محاور البنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر فجائية وأكثر حدة مما هي عليه الآن. ومع انحسار التضخم من المرجح أن يصبح شبح الركود هو محور التركيز التالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

تبسيط التوجه

كيف ينبغي لمستثمري الدخل الثابت التعامل مع كل هذه المستجدات؟ يمكن القول أن السر يكمن في البساطة. فمع الركود القادم وعدم وجود تغيير جوهري في التركيبة السكانية والاتجاهات التكنولوجية، تبدو عوائد السندات الحكومية (خاصة في الولايات المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا) جذابة للغاية على أساس العائد الكلي ومن منظور التحوط.

وعلى الرغم من التوقعات غير المؤكدة للنمو العالمي، فإن الوقت قد حان لأن تكون مستثمرًا في سوق الدخل الثابت، مع عودة العائدات إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من عقد من الزمان.