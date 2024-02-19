قصة الجرانولاس.. يسيطرون على 2.6 تريليون يورو في أوروبا

يسلط بنك غولدمان ساكس الضوء على قادة السوق الأوروبية، الذين يطلق عليهم اسم الجرانولاس “GRANOLAS”، هذه الشركات التي تتجاوز القيمة السوقية الإجمالية لها 2.6 تريليون يورو، تواصل السيطرة على القطاعات والتفوق في الأداء في الأسواق الأوروبية.

وأطلق بنك غولدمان ساكس على أبطال سوق الأسهم في أوروبا لقب الجرانولاس “GRANOLAS”.

يشير الاسم إلى مجموعة مختارة من الشركات الأوروبية ذات الثقل، بما في ذلك جلاكسو سميث كلاين، وروش، وASML، ونستله، ونوفارتيس، ونوفو نورديسك، ولوريال، وإل في إم إتش، وأسترازينيكا، وساب، وسانوفي.

وقد فاق أداء هذه الشركات، التي تتجاوز قيمتها السوقية المجمعة 2.6 تريليون يورو، أداء سوق الأوراق المالية الأوروبية الأوسع نطاقا في السنوات الأخيرة.

صعود الجرانولاس

تمثل “GRANOLAS” الجرانولاس حوالي ربع القيمة السوقية لمؤشر ستوكس 600، وتعادل إجمالي القيمة السوقية للقطاعات ذات الوزن الثقيل مثل الطاقة والموارد الأساسية والمالية والسيارات.

وبالنظر إلى المد والجزر المتغيرة في السوق الأوروبية، أشار غولدمان ساكس إلى تحول كبير من قادة الصناعة التقليدية مثل الاتصالات والنفط قبل عقدين من الزمن، إلى مجموعة متنوعة من القطاعات اليوم.

قبل 20 عاما، وتحديدا في بداية عام 2000، كانت أكبر 10 شركات في أوروبا على أساس القيمة السوقية جميعها من شركات الاتصالات والنفط، باستثناء بنك HSBC. وإذا تقدمنا ​​سريعا نحو أزمة كوفيد، فلن تكون هناك بنوك أو نفط أو شركات اتصالات من بين أكبر 10 شركات في أوروبا.

وفي الأشهر الاثني عشر الماضية، حققت الجرانولاس إيرادات تزيد عن 500 مليار يورو، مما يمثل زيادة سنوية بنسبة 8%.

وأشار غولدمان ساكس إلى أن “هذه العوامل تمثل جزءا كبيرا من السبب وراء الأداء الجيد للأسهم الأوروبية على الرغم من الناتج المحلي الإجمالي الباهت.

لقد حققوا متوسط ​​مكاسب بنسبة 15% خلال العام الماضي، متجاوزين مؤشر ستوكس 600 بنسبة 5%، ويساهمون في 60% من النمو الإجمالي للمؤشر.

اخترقت شركات GRANOLAS بعض القطاعات الهيكلية الواعدة مثل شيخوخة السكان، والتقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، ومن خلال ذلك نجحوا في تحقيق الكثير من الأرباح الضخمة، والنمو القوي، والانتشار الدولي الواسع.

ومع أن أقل من 20% من إيراداتها تأتي من أوروبا، فإن مصائرها تتشابك مع ديناميكيات السوق العالمية. يمكن أن تؤثر تقلبات العملة، وخاصة اليورو، على GRANOLAS أكثر من الأسهم الأوروبية المحلية والأصغر حجما.

ويؤدي تعرض السوق بنسبة 37% للاقتصاد الأمريكي إلى مخاطر التعريفة الجمركية، وخاصة إذا فازت الرئاسة الجمهورية ذات الميول الحمائية بقيادة دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

ومع ذلك، مع وجود أصول كبيرة في الولايات المتحدة، يعتقد بنك غولدمان ساكس أن شركات جرانولاس قد تصمد أمام مثل هذه العواصف.

وبما أن هذه الشركات الأوروبية العملاقة تسيطر على شريحة كبيرة من السوق، فمن الأفضل للمستثمرين أن يتعاملوا بحذر. فقد يؤدي التركيز العالي في عدد قليل من الأسهم إلى تصحيح حاد إذا تغيرت معنويات السوق.

قصة نجاح GRANOLAS لا يمكن إنكارها، مما يوضح براعة أفضل الشركات الأوروبية في السوق العالمية. ومع ذلك، فإن العوامل التي تجعلها جذابة، الأرباح القوية، وتوقعات النمو القوية، والانتشار الدولي.