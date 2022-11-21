قرية الصم و البكم في تونس.. “أريبيان بزنس” تسلط الضوء على مأساة “برج الصالحي”

خاص _ أريبيان بزنس، عبد السلام الهيرشي – تونس

على بعد حوالي 100 كلم عن العاصمة تونس، تقف قرية برج الصالحي التي تنتمي إلى محافظة الهوارية المعروفة بجمال سفوحها وشطوطها الممتدة والتي تقابلها على الجانب الأخر جزيرة زمبرة الصغيرة.

جمال هذه القرية التونسية يخفي وراءه مأساة حقيقية:

تعيشها نسبة كبيرة من السكان من ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الصم والبكم، لتضيف المزيد إلى معاناة السكان من الفقر والبطالة.

ويعتبر فقدان السمع و النطق أكثر الإعاقات المنتشرة في القرية وفي بعض الحالات هناك عائلات يعاني كل أفرادها من هذه الحالة.

شفرة إشارة فريدة

“أريبيان بزنس” زارت القرية لتسلط الضوء على تلك المأساة، وللوهلة الأولى يلاحظ انتشار الصم والبكم في القرية، ما دفع الأهالي إلى ابتكار لغة إشارة جديدة خاصة بهم لاتشبه لغة الإشارة المعهودة العالمية، ولا يفهمها أو يستطيع فك شفراتها إلا أهالي برج الصالحي.

ورغم أنه لا توجد إحصائيات رسمية عن عدد سكان القرية الصغيرة، فإن:

أرقاما غير رسمية تقول إن الأعداد تتراوح بين 600 و900 شخص يعيشون في برج الصالحي ويتخذون من الفلاحة والصيد البحري مصدر رزق لهم،

فما هي أسباب انتشار الإعاقات في القرية؟

يقول محمد الصالحي (31 سنة ) أحد سكان القرية لـ”أريبيان بزنس” إنه يمكن أن تكون القرية قد اشتهرت بقرية الصم والبكم لكن مشاكلها أعمق بكثير.

ويوضح بالقول إنه “إضافة إلى مشاكل الإعاقة فشباب الجهة يعاني البطالة، ونحن سكان القرية نرفض مغادرتها لأننا ألفناها ونحبها ونحب العيش فيها.”

وأرجع الصالحي أسباب انتشار الإعاقات في القرية لعدة أسباب:

يعود السبب الرئيسي لإنتشار الإعاقات في قرية برج الصالحي إلى زواج الأقارب جراء تقليد معمول به في القرية وهو “الصالحي يتزوج صالحية”، حتى أن الزواج من أخرس أو من خرساء لم يعد مشكلة بالنسبة لسكان القرية وإنجاب طفلة أخرس أو طفلة خرساء لم يعد مفاجئا بالنسبة لهم.

يعتقد بعض أهالي الجهة أن هناك نوعا من الطاقة السلبية متأتية من الرياح أو من البحر أثرت على سكان القرية، لكن هذه الرواية لا يأخذها أغلبهم على محمل الجد.

الدولة التونسية بدأت في أواخر التسعينيات بحملات توعية وتحسيس لتجنب زاوج الأقارب، مما ساهم نسبيا في انفتاح أهالي القرية على قرى أخرى.

في عمليات الإنجاب الجديدة تراجعت الولادات الحاملة لإعاقات بشكل ملحوظ.

بين البحر والجبل

وعن الأحوال المعيشية في برج الصالحي يقول الشاب التونسي محمد الصالحي إن القرية شبه معزولة بين البحر والجبل تحاصرها موالدات الطاقة من الرياح، وهو ما جعل أغلب سكان القرية يعيشون فاقة وضيق عيش .

ويعمل أغلب أهالي برج الصالحي بمهنة الصيد، لكن قواربهم صغيرة ولايمتلكون التمويل اللازم من أجمل تطوير عملهم، مما يجعل دخولهم من الصيد منخفضة ولا تكفي احتياجاتهم.

ويقول الصالحي إن أغلب شباب القرية يملكون شهادات في تخصصات متنوعة، مشيرا أن “غياب الاستثمارات والاهمال الحكومي جعل هذه الشهادات بدون قيمة بالنسبة لهؤلاء الشباب”.

ورغم الشكاوى العديدة وحتى الاحتاجاج والتظاهر لم تجد أصوات أهالي برج الصالحي طريقها إلى إلى آذان المسؤولين.

مجتمع الصم في تونس

يميز المجتمع التونسي خصوصية كبيرة عن سائر الشعوب العربية فيما يتعلق بقضية المعاقين خاصة الصم والبكم تظهر في عدد من الحقائق الخاصة بهذا البلد وفق إحصاءات رسمية:

• عدد الصم في تونس حوالي 200 ألف شخص

• تونس الدولة العربية الوحيدة التي تعترف بلغة الإشارات كلغة رسمية للصمّ التونسيين

• جعلت من هذه اللغة اختصاصًا جامعيًا يُدرّس بالجامعة التونسية

• تضم معهد ابن شرف للعلوم الغنسانية الذي يخرّج كل عام عشرة مختصين بلغة الإشارة

• يعاني مجتمع الصم في تونس من الأمية بنسبة تقترب من 95% .