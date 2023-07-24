قريبا ً.. ربط المخالفات المرورية بين دول الخليج العربي

بحث فريق عمل ربط المخالفات المرورية في دول مجلس التعاون لدول الخليج، آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور بدول المجلس، وتدشينها خلال الفترة المقبلة.

وأكد الفريق، خلال اجتماعه، عبر الاتصال المرئي، اليوم، أن ربط المخالفات يعزز توحيد الإجراءات وتبادلها فيما بين الأجهزة المرورية، وفق آليات تساهم في الحد من وقوع الحوادث، ومخالفة القواعد المرورية.

توحيد الإجراءات

جاء ذلك تنفيذًا لقرار الاجتماع الـ39 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، فيما يتعلق بموضوع ربط المخالفات المرورية.

كما ناقش الفريق آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور.

فريق العمل الخاص بربط المخالفات المرورية بدول مجلس التعاون يناقش آخر مراحل عمليات الربط وتفعيل تبادل المخالفات المرورية بين الإدارات العامة للمرور https://t.co/isFI18KwIA#مجلس_التعاون pic.twitter.com/9e3TMVj1yz — مجلس التعاون (@GCCSG) March 7, 2023