قريباً في الشرق الأوسط سيارة “تتحدث” ضوئياً، هل بزغ عصر السيارات بواجهات ذكية؟

أعلنت شركة فاراداي فيوتشر -Faraday Future أنها ستطرح سيارات إف إكس سوبر ون FX Super One، في الشرق الأوسط وهي سيارة متعددة الأغراض (MPV) تصنفها الشركة ضمن فئة الميني فان الكهربائية الفاخرة التي تنافس كاديلاك إيسكاليد، لكنها تتميز بواجهة ضوئية تفاعلية للشبك الأمامي تتواصل عبرها بوجه رقمي معبّر وتستجيب لما حولها وتعرض رموز وتحركات ضوئية ذكية. وأعلنت شركة فاراداي فيوتشر مطلع سبتمبر الجاري عن خططها لإطلاق سيارتها FX Super One في الشرق الأوسط بنهاية أكتوبر 2025، على أن تبدأ المبيعات والتسليمات الأولى في نوفمبر وتتميز السيارة بتكاملها مع الذكاء الاصطناعي المضمن EAI (Embodied Artificial Intelligence). وتمتلك شركة فاراداي فيوتشر نشاطًا متزايدًا في منطقة الشرق الأوسط، وتشمل اتفاقياتها في السعودية والإمارات الشراكات الاستراتيجية مع شركات مثل “ماستر جروب للاستثمار” و”سراج القابضة ذ.م.م”، و تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز حضور الشركة في السوق الشرق أوسطي، من خلال تطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والتمويل الاستراتيجي والشراكات.

كما تظهر نشاطات الشركة في الإمارات ضمن استراتيجيات التوسع في الأسواق الناشئة للسيارات الكهربائية الفاخرة، الشراكات والتطوير التكنولوجي والتسويقي في المنطقة. وفي السعودية، تسعى فاراداي إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين مع تكنولوجيا السيارات الكهربائية، مستهدفة تقديم حلول مبتكرة تجمع بين التنقل الذكي والاستثمارات الرقمية بهدف النمو وزيادة العائدات. وهكذا، تفعل الشركة في السعودية والإمارات بوصفهما بوابتين رئيسيتين لدخول الشرق الأوسط، مع تركيز على تطوير البنية التحتية والتقنيات ذات العلاقة لتحقق نمواً مستداماً في هذه الأسواقوتعمل فارداي فيوتشر على بناء منشأة في رأس الخيمة وإقامة شراكات مع مجموعات الوكلاء في المنطقة. كما تعمل الشركة على تطوير نموذجها ثنائي العجلات الذي يجمع بين ابتكارات السيارات الكهربائية واستثمارات العملات المشفرة. و فاراداي فيوتشر إنتلجنت إلكتريك هي شركة مقرها كاليفورنيا، تُركز على إنشاء منظومة عالمية مشتركة للتنقل الكهربائي الذكي. تأسست الشركة عام ٢٠١٤، وتهدف إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة السيارات من خلال تجارب قيادة ذكية تُركز على المستخدم وتُركز على التكنولوجيا. يتميز طرازها الرائد، FF 91، بالفخامة والابتكار والأداء، بينما تستهدف استراتيجية FX سوقًا أوسع من خلال نماذج إنتاجية ضخمة تتميز بتقنيات فاخرة متطورة.