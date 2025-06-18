قريباً، إطلاق مقياس الضاد أول إطار علمي لمهارات القراءة بالعربية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة أرابيك سكال عن إتمام المرحلة النهائية من الاستبيان الميداني لـ “مقياس الضاد”، وهو أداة طموحة تهدف إلى تعزيز وإجادة القرائية باللغة العربية لدى الطلاب الناطقين بها بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، ومن المقرر إطلاق المقياس رسميًا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

نطاق واسع وتعاون دولي

شمل الاستبيان الميداني أكثر من 110,000 طالب في 204 مدرسة عبر 70 مدينة وقرية في 9 دول عربية (الإمارات، السعودية، مصر، عُمان، الأردن، المغرب، ليبيا، لبنان، والعراق). و تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم في هذه الدول ومئات الخبراء والمعلمين.

منهجية علمية متطورة

استند التطوير إلى الإطار الإدراكي الاجتماعي (Khalifa & Weir 2009)، وهو إطار معتمد من هيئات مثل جامعة كامبردج. واعتمد المشروع على منهجية التثليث البحثي التي تجمع بين التحليل الكمي والنوعي، بالإضافة إلى الاستبيان الميداني. كما تم بناء مكنز لغوي ضخم يضم أكثر من 70 مليون كلمة وتركيب من تحليل أكثر من 8,000 كتاب عربي. وأُجريت دراسة مقارنة للنصوص العربية بمشاركة أكثر من 450 خبير ومعلم من 18 دولة عربية، أسفرت عن تصنيف 2000 نص حسب درجة الصعوبة لتغذية خوارزميات تعلم الآلة.

أدوات وخدمات ذكية شاملة

يقدم “مقياس الضاد” مجموعة من الأدوات منها، الميزان القرائي: لقياس وتشخيص أداء الطلاب. والاختبارات المعيارية المحكمةلتحديد مستويات الأداء بشكل موضوعي. فضلا عن محلل النصوص الذكي، وهو أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صعوبة النصوص. وهناك قوائم الكلمات المفتاحية المصنفة، من خلالقاعدة بيانات للمفردات الأكاديمية.

ويضم منصة “أبحث عن كتاب”، وهي مكتبة رقمية ذكية للوصول إلى كتب مناسبة لمستويات الطلاب. إضافة إلى مخطط النمو القرائي، وهو نظام تنبؤي لمراقبة تطور أداء الطلاب وتقديم مؤشرات لتوجيه الخطط التعليمية.

الهدف

يهدف “مقياس الضاد” ليكون مرجعية علمية تدعم وتطور تعليم اللغة العربية، وتوفر أدوات معيارية لإنشاء مناهج تعليمية فعالة. و يدعم المشروع الباحثين وصناع القرار التربوي ببيانات دقيقة لفهم التحديات اللغوية وابتكار الحلول، وتمكين الطلاب من استخدام اللغة العربية بثقة وكفاءة. ويمثل “مقياس الضاد” مبادرة رائدة لتوحيد وتقييم مستوى القرائية في اللغة العربية عبر العالم العربي، مستفيدًا من أحدث التقنيات والمنهجيات العلمية.