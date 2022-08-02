قروض السياحة والسفر في السعودية تقفز 37,3% في الربع الثاني بعد إنتهاء قيود الوباء

ارتفعت القروض الإستهلاكية الممنوحة من البنوك السعودية للأفراد بنسبة 13% وبواقع 51,57 مليار ريال إلى 445,755 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة مع 394,18 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2021 أي بارتفاع نسبته 13% وبواقع 51,57 مليار ريال، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

ومع استئناف حركة السياحة والسفر بعد فترة القيود التي شهدتها نتيجة تفشي وباء “كوفيد – 19″، سجلت القروض الإستهلاكية الممنوحة للسياحة والسفر ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 37,3% وبواقع 204 ملايين ريال إلى 750 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 546 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وتراجعت القروض الإستهلاكية الممنوحة لأغراض ترميم وتحسين العقارات إلى 15,22 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 22,19 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021.

كما تراجعت قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية إلى 12,3 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 15,5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021، كما تراجعت قروض الأثاث والسلع المعمرة إلى 8,68 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 12,6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021، وتراجعت القروض الممنوحة لأغراض الرعاية الصحية إلى 583 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 676 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021

وارتفعت القروض الإستهلاكية الممنوحة لأغراض التعليم إلى 5,9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 4,4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2021.

وارتفع إجمالي قروض البطاقات الإئتمانية إلى 20,54 مليار ريال في الربع الثاني من العام 2022 مقارنة مع 18,19 مليار ريال في الربع الثاني من 2021.