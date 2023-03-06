أظهر تقرير سعودي حديث أن قروض الأفراد المقدمة من البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية التريليون ريال (267 مليار دولار) في نهاية العام 2022 وذلك للمرة الأولى في تاريخها لتبلغ 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار) مرتفعة بنحو 15 بالمئة مقارنة بـ 2021.

وتشمل قروض الأفراد، بحسب تقرير موقع “أرقام” الاقتصادي، القروض العقارية والقروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان.

وشكلت قروض الأفراد (العقارية- الاستهلاكية- بطاقات ائتمان) ما نسبته 43.6 بالمئة من إجمالي القروض بنهاية 2022.

وبلغت قروض الأفراد العقارية نحو 549.8 مليار ريال بنهاية 2022 لتستحوذ بذلك على 54 بالمئة من إجمالي قروض الأفراد.

في حين بلغت قروض الأفراد الاستهلاكية حوالي 451.6 مليار ريال بنهاية 2022، لتشكل بذلك نحو 44 بالمئة من إجمالي قروض الأفراد.

وبلغت قروض بطاقات الائتمان نحو 23.1 مليار ريال بنهاية 2022، ما يمثل نحو 2 بالمئة فقط من إجمالي قروض الأفراد.

فيما بلغت حصة القروض الشخصية والتي تشمل القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان نحو 20.2 بالمئة من إجمالي القروض بنهاية 2022.