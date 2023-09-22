مويضي المطيري by مويضي المطيري

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قرقاش عن مقابلة ولي العهد : نجاح السعودية هو نجاح للإمارات

مويضي المطيري by مويضي المطيري

لا زالت أصداء مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية، مستمرة بين الأوساط السياسية والشعبية خاصة عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث أشاد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ، برؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الطموحة، وذلك في تعليق له على مقابلة ولي العهد مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية.




وكتب قرقاش في حسابه على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) ،اليوم (الجمعة): «مقابلة مهمة ورؤية طموحة محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة «فوكس نيوز» الأمريكية».



وأضاف قرقاش أن «نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة»، قبل أن يختم منشوره متحدثاً عن البلدين بالقول: «يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد».

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