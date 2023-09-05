نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023.. الاتحاد في طريق الأهلي

أجريت في وقت سابق الثلاثاء قرعة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام بمدينة جدة بالسعودية.

ويمثل العرب في البطولة، الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، والاتحاد السعودي بطل البلد المستضيف.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

حدد الفيفا في وقت سابق طرفا المباراة التمهيدية في افتتاح البطولة، والتي تجمع فريق البلد المستضيف اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وأقيمت القرعة لتحديد طرف مباريات الدور الأول، حيث يواجه الفائز من مباراة الدور التمهيدي النادي الأهلي بطل أفريقيا.

ويواجه أوراوا رد دايموندز الياباني بطل آسيا فريق ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

وحددت القرعة مسار كل فريق في الدور نص النهائي، حيث يواجه الفائز من مباراة الأهلي و(الاتحاد أو أوكلاند سيتي) بطل أمريكا الجنوبية، بينما يلتقي الآخر مع بطل أوروبا.

مواعيد كأس العالم للأندية 2023

تقام بطولة كأس العالم للأندية بمدينة الطائف في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

رقم المباراة التاريخ المباراة الدور 1 12 ديسمبر 2023 اتحاد جدة وأوكلاند سيتي التمهيدي 2 15 ديسمبر 2023 الأهلي والفائز من مباراة رقم 1 الدور الأول 3 15 ديسمبر 2023 كلوب ليون وأوراوا رد دايموندز الدور الأول 4 18 ديسمبر 2023 الفائز من مباراة 2 وبطل أمريكا الجنوبية نصف النهائي 5 19 ديسمبر 2023 الفائز من مباراة 3 ومانشستر سيتي نصف النهائي 6 22 ديسمبر 2023 الخاسر من مباراة 4 مع الخاسر من مباراة 5 المركز الثالث 7 22 ديسمبر 2023 الفائز من مباراة 4 مع الفائز من مباراة 5 النهائي جدول مباريات ومواعيد كأس العالم للأندية 2023

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

يشارك في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 7 فرق، تم تحديد 6 منها، هي: اتحاد جدة بطل الدوري السعودي وممثل البلد المضيف، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، والأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف.

ويتبقى بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتوج ببطولة كوبا ليبرتادوريس في 4 نوفمبر المقبل.

الاتحاد السعودي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أمريكا الجنوبية الأهلي المصري أوراوا ريد دياموندز الياباني أوكلاند سيتي النيوزلندي كلوب ليون المكسيكي

مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2023

وقال الفيفا إن خايمي يارزا، مدير البطولات سيقوم بإجراء سحب قرعة كأس العالم للأندية 2023، وستقوم بتقديم الفعالية سامانثا جونسون.

سيحضر القرعة ويقوم بسحب الكرات الثنائي يايا توريه بطل مونديال الأندية مع برشلونة في 2009 وأحد أبرز الأسماء في تاريخ مانشستر سيتي، فضلا عن السعودي مناف أبو شقير لاعب اتحاد جدة السابق.

جوائز كأس العالم للأندية 2023

لم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي قيمة جوائز مونديال الأندية 2023، لكن يمكن النظر إلى قيمة جوائز البطولة السابقة التي أقيمت مطلع العام الجاري بالمغرب.

ويحصد عادة بطل كأس العالم للأندية على 5 ملايين دولار، بينما يحصد الوصيف 4 ملايين، وصاحب المركز الثالث 2.5 مليون دولار.

البطل – 5 ملايين دولار

الوصيف – 4 ملايين دولار

المركز الثالث – 2.5 مليون دولار

المركز الرابع – 2 مليون دولار

المركز الخامس – 1.5 مليون دولار

المركز السادس – مليون دولار

المركز السابع – 500 ألف دولار