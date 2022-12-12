قرعة دوري أبطال إفريقيا: الأهلي مع “صن داونز” والزمالك مع الترجي

أعادت قرعة دوري أبطال إفريقيا نفسها تقريبا، حيث أسفرت عن تكرار وقوع عدد من الفرق مع بعضها مثل نسخة العام الماضي.

وأسفرت قرعة الدور ثمن نهائي البطولة التي سحبت اليوم الإثنين، عن وقوع الأهلي المصري مع صن داونز والهلال السوداني مثلما كانت الحال العام الماضي، كما وقع الزمالك والترجي التونسي في مجموعة واحدة أيضا، وكانت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى (الوداد المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي)

(الوداد المغربي، شبيبة القبائل الجزائري، وبترو أتلتيكو الأنجولي، وفيتا كلوب الكونغولي) المجموعة الثانية (الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني)

(الأهلي المصري مع صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني) المجموعة الثالثة (الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني، وفايبرز الأوغندي)

(الرجاء المغربي وحوريا كوناكري الغيني، وسيمبا التنزاني، وفايبرز الأوغندي) المجموعة الرابعة (الترجي التونسي، مع الزمالك المصري، وشباب بلوزداد الجزائري، والمريخ السوداني)

اقرأ أيضا:

وتبدأ منافسات دور المجموعات في العاشر من فبراير المقبل، وتمتد المنافسات حتى الأول من أبريل 2023؛ حيث يتأهل الأول والوصيف من كل مجموعة لتقام منافسات ربع النهائي بنظام خروج المهزوم.

قرعة الكونفدرالية

كما أسفرت قرعة ثمن نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية، عن مجموعة نارية تضم ناديين من مصر، هما بيراميدز وفيوتشر، وكانت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى (اتحاد العاصمة الجزائري، الأخضر الليبي، مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، وإيلوا لبوبوبو الكونغولي).

المجموعة الثانية (آسيك ميموزا العاجي، وديابل نوار الكونغولي، وريفرز يونايتد النيجيري)

المجموعة الثالثة (الجيش الملكي، بيراميدز، فيوتشر، أسكو دي كارا التوغولي)

المجموعة الرابعة (الاتحاد المنستيري التونسي ومازيمبي الكونغولي، ويانج أفريكانز التنزاني، وريال باماكو المالي)

ينطلق دور المجموعات بداية من يوم 10 فبراير المقبل، وتختتم مباريات ثمن النهائي في أبريل 2023.