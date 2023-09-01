قرعة دوري أبطال أوروبا.. تعرف على المجموعات

سحبت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث جاءت سهلة لمانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب ومتوازنة لريال مدريد الإسباني البطل التاريخي لها وصعبة لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمّت المجموعة السادسة النارية باريس سان جيرمان بطل فرنسا وبورسيا دورتموند الالماني وميلان الايطالي ونيوكاسل الانكليزي.

في المقابل، سيكون بايرن ميونيخ بقيادة المهاجم الانكليزي الدولي هاري كاين بمواجهة حامية الوطيس مع مانشستر يونايتد الإنكليزي على زعامة المجموعة الاولى التي اوقعتهما الى جانب كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

وجاء ريال مدريد حامل اللقب 14 مرة في المجموعة الثالثة الى جانب نابولي بطل ايطاليا، بالإضافة الى سبورتنغ براغا البرتغالي وأونيون برلين الوافد الجديد الى “تشامبيونزليغ”.

وأوقعت القرعة مانشستر سيتي في المجموعة السابعة الى جانب لايبزيغ الالماني وريد ستار الصربي ويونغ بويز السويسري.

ولن تكون مهمة برشلونة بطل إسبانيا صعبة على الارجح لتصدر المجموعة الثامنة التي ضمّت الى جانبه كل من بورتو البرتغالي وشاختار دانييتسك الاوركاني ورويال أنتويرب البلجيكي.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 19 و20 أيلول/سبتمبر على أن تكون الجولة السادسة الأخيرة في 12 و13كانون الأول/ ديسمبر. ويقام النهائي في 1 حزيران/يونيو على ملعب ويمبلي في انكلترا.

وجاءت نتائج القرعة للمجموعات الثماني كما يلي:

المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الالماني، مانشستر يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي.

بايرن ميونيخ الالماني، مانشستر يونايتد الانكليزي، كوبنهاغن الدنماركي وغلطة سراي التركي. المجموعة الثانية: اشبيلية الاسباني، أرسنال الانكليزي، ايندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي.

اشبيلية الاسباني، أرسنال الانكليزي، ايندهوفن الهولندي ولنس الفرنسي. المجوعة الثالثة: نابولي الايطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الالماني

نابولي الايطالي، ريال مدريد الاسباني، براغا البرتغالي وأونيون برلين الالماني المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الاسباني

بنفيكا البرتغالي، انتر ميلان الايطالي، سالزبورغ النمسوي وريال سوسييداد الاسباني المجموعة الخامسة: فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، وسلتيك الاسكتلندي

فينورد الهولندي، أتلتيكو مدريد الاسباني، لاتسيو الايطالي، وسلتيك الاسكتلندي المجموعة السادسة: باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الانكليزي.

باريس سان جرمان الفرنسي، بوروسيا دورتموند الالماني، ميلان الايطالي ونيوكاسل يونايتد الانكليزي. المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الانكليزي، لايبزيغ الالماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري.

مانشستر سيتي الانكليزي، لايبزيغ الالماني، ريد ستار بلغراد الصربي، ويونغ بويز السويسري. المجموعة الثامنة: برشلونة الاسباني، بورتو البرتغالي، شاختار دانييتسك الاوكراني ورويال أنتويرب البلجيكي.