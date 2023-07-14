فادي طنّوس by فادي طنّوس

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تعرف على قرعة القارة الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026

فادي طنّوس by فادي طنّوس
كأس العالم

أسفرت قرعة تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمسكيك، عن مواجهات متوسطة للمنتخبات العربية.

واوقعت القرعة منتخب المغرب رابع العالم في مونديال قطر 2022 في مجموعة متوازنة إلى جانب زامبيا والكونغو وتانزانيا والنجير وإريتريا، في حين يمكن اعتبار المجموعات التي ضمت مصر وتونس والجزائر في المتناول.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات التسع تلقائيا لكأس العالم، ويدخل أفضل أربعة منتخبات حلت في المركز الثاني مرحلة فاصلة يتأهل الفائز بها.

وجاءت نتائجها على الشكل التالي:

  • المجموعة الأولى: مصر – بوركينا فاسو – غينيا بيساو – سيراليون – إثيوبيا – جيبوتي.
  • المجموعة الثانية: السنغال – كونغو الديمقراطية – موريتانيا – توغو – السودان – جنوب السودان.
  • المجموعة الثالثة: نيجيريا – جنوب إفريقيا – بنين – زمبابوي – رواندا – ليسوتو.
  • المجموعة الرابعة: الكاميرون – كيب فيردي – أنغولا – ليبيا – سوازيلاند – موريشيوس.
  • المجموعة الخامسة: المغرب – زامبيا – الكونغو – تانزانيا – النيجر – إريتيريا.
  • المجموعة السادسة: كوت ديفوار – غابون – كينيا – غامبيا – بوروندي – سيشيل.
  • المجموعة السابعة: الجزائر – غينيا – أوغندا – موزمبيق – بوتسوانا – الصومال.
  • المجموعة الثامنة: تونس – غينيا الاستوائية – ناميبيا – مالاوي – ليبيريا – ساو تومي وبرينسيبيه.
  • المجموعة التاسعة: مالي – غانا – مدغشقر – إفريقيا الوسطى – جزر القمر – تشاد.

تبدأ التصفيات في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وتنتهي في 18 الشهر نفسه من العام 2025.

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