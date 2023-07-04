“مترو الرياض” في اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق المرحلة الأولى

يتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع قطار الرياض”المترو”، نهاي العام الحالي 2023، وسط التحركات التي يشهدها المشروع في المدنية و الحراك النشط للعمل على مراحل المشروع.

وتعكف الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على انهاء اللمسات الأخيرة لمشروع “مترو الرياض”، وذلك استعدادًا لأنطلاق المرحلة الأولى من المشروع نهاية العام الجاري.

ومع قرب تشغيل مترو الرياض؛ بحسب موقع ” خبر عاجل” الإخباري، يجري العمل حاليًا على تركيب اللوحات الإرشادية المتعلقة بمحطات المترو، البالغ عددها 85 محطة عبر 6 مسارات.

وبذلك سيتمكن الزائر من التنقل بكل يسر وسهولة في مختلف انحاء الرياض عبر أحدث أنظمة النقل وأكثرها أماناً، حيث يشكل “مترو الرياض” العمود الفقري للمدينة، عبر 6 خطوط بطول 176كم، و85 محطة منها 4 محطات إيقونية، تجوبها قطارات بدون سائق ومجهزة بأعلى التقنيات والمميزات، وتبلغ مدة التوقف 20 ثانية تقريبا.

يُذكر أن قطار الرياض الكهربائي معروف بمسمى مترو الرياض، هو جزء من مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، الذي يتكون من القطارات والحافلات، حيث يتم إنشاء ستة خطوط مترو رئيسية تخترق العاصمة السعودية الرياض من جميع الاتجاهات، وبسرعة تقدر بـ 80 كلم بالساعة، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.16 مليون راكب يوميا، ويضم 85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار، ومن المقرر تشغيله في عام 2023 م.

المشروع سيسهم المقرر تشغيله في عام 2023 م، وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء.

كما أن تشغيل المشروع سيخلق ما يزيد عن 7000 وظيفة في المملكة، و يندرج أيضاً تحت أهداف المشروع زيادة استخدام المترو في التنقل بدلاً من السيارات، حيث أشارات الدراسات والأرقام إلى أنه سيسهم في تقليل ما يقارب الربع مليون رحلة في السيارة يومياًً، مسفراً عن توفير ما يزيد عن 400 ألف لتراً من الوقود، الذي يبعث الغازات الضارة إثر احتراقه، إضافة إلى أن المترو يعمل مستخدماً الطاقة الكهربائية، مخففاً الانبعاثات الناتجة عن القطارات التقليدية.