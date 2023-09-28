قراصنة صينيون يسرقون 60 ألف رسالة لمسؤولين أمريكيين

قال موظف في مجلس الشيوخ لوكالة “رويترز” إن قراصنة صينيين اخترقوا منصة البريد الإلكتروني لشركة مايكروسوفت هذا العام تمكنوا من سرقة عشرات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني من حسابات وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال الموظف، الذي حضر إحاطة لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في وزارة الخارجية، إن المسؤولين أخبروا المشرعين أن 60 ألف رسالة بريد إلكتروني سُرقت من 10 حسابات تابعة لوزارة الخارجية، تسعة من هؤلاء الضحايا كانوا يعملون في شرق آسيا والمحيط الهادئ وواحد يعمل في أوروبا، وفقاً لتفاصيل الإحاطة التي شاركها الموظف عبر البريد الإلكتروني، والذي رفض الكشف عن اسمه.

وذكر الموظف -الذي يعمل لدى السيناتور إريك شميت- تفاصيل الإفادة بشرط عدم ذكر اسمه.

وقال مسؤولون أمريكيون ومايكروسوفت في تموز / يوليو الماضي إن قراصنة صينيين مرتبطين بالدولة تمكنوا منذ أيار / مايو الماضي من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني في حوالي 25 منظمة، بما في ذلك وزارتا التجارة والخارجية الأمريكية.

وقام القراصنة باختراق جهاز أحد مهندسي مايكروسوفت، مما سمح لهم باختراق حسابات البريد الإلكتروني لوزارة الخارجية، وفقاً للإحاطة الإعلامية.

وقالت مايكروسوفت في وقت سابق من هذا الشهر إن اختراق كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والتجارة الأمريكية نشأ عن اختراق حساب شركة مهندس مايكروسوفت.

وقال شميت في بيان شاركه الموظف في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز بعد الإحاطة الإعلامية: “نحن بحاجة إلى تعزيز دفاعاتنا ضد هذه الأنواع من الهجمات والاختراقات الإلكترونية”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” قبل أيام أن قراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا البريد الإلكتروني لكل من السفير الأمريكي لدى بكين نيكولاس بيرنز ووزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو و دانيال كريتنبرينك مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا.

والأسبوع الماضي، قالت شركة مايكروسوفت إن قراصنة صينيين اختلسوا أحد مفاتيحها الرقمية واستغلوا ثغرة في الشفرة الخاصة بها، لسرقة رسائل بريد إلكتروني من جهات حكومية أميركية وعملاء آخرين.

من جهة أخرى، حذرت وكالة الأمن القومي الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة اليابانية بشكل مشترك الشركات متعددة الجنسيات من مجموعة “بلاك تك” المرتبطة بالصين في تحذير للأمن السيبراني في وقت متأخر من يوم الأربعاء، كما أوردت وكالة “رويترز” اليوم الخميس.

وحثت الاستشارة المشتركة، والتي جاءت أيضاً من وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية ونظيرتها اليابانية، الشركات على مراجعة أجهزة توجيه الإنترنت في الشركات التابعة لها لتقليل مخاطر الهجوم المحتمل من المجموعة.

وقال البيان: “لقد أظهرت بلاك تك قدرات في تعديل البرامج الثابتة لجهاز التوجيه دون اكتشاف واستغلال علاقات الثقة في المجال الخاصة بأجهزة التوجيه للتحول من الشركات التابعة الدولية إلى المقر الرئيسي في اليابان والولايات المتحدة، وهما الأهداف الأساسية”.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية في بيان منفصل إن شركة “بلاك تك انخرطت في هجمات إلكترونية على الحكومات وشركات قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة وشرق آسيا منذ عام 2010 تقريباً.

وفي عام 2020، أبلغت السلطة الأمنية التايوانية، المتمتعة بالحكم الذاتي، عن هجمات إلكترونية على حسابات البريد الإلكتروني لنحو 6000 مسؤول حكومي من شركة “بلاك تك” ومجموعة قرصنة أخرى “تايدور”Taidoor، قائلة إن كلاهما مدعوم على الأرجح من الحزب الشيوعي الصيني.

ووسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا بما في ذلك تايوان، يرفع مسؤولو الأمن الأمريكيون لهجة تحذيراتهم ضد قدرات الهجوم السيبراني الصينية. وقال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي في وقت سابق من هذا الشهر إن الصين “لديها برنامج قرصنة أكبر من أي دولة كبرى أخرى مجتمعة”.