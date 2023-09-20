سولشاير: قرار عودة رونالدو كان خاطئاً

رأى النرويجي أولي غونار سولشاير المدرب الأسبق لنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم أن قرار عودة أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى “الشياطين الحمر” خلال فترة تدريبه للفريق كان قراراً خاطئاً.

وكشف سولشاير في حوار نشره موقع “ذا أثلتيك” أنه كان من الصعب جداً رفض فرصة إعادة النجم البرتغالي إلى أولد ترافورد، لكن تبين له لاحقاً أن القرار لم يكن في محله.

وقال: “عندما يكون لديك فريق، فأنت بحاجة إلى أن يسير الجميع في نفس الاتجاه. لكن عندما لا تسير الأمور على ما يرام، حينها يظهر الغرور عند بعض اللاعبين”.

واعترف سولشاير أن بعض اللاعبين “جعلوا حياته صعبة” في أولد ترافورد قائلاً: “لن أذكر أسماء، لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة عندما رفض البعض شارة القيادة، وعندما رفض آخرون اللعب أو التدريب لرغبتهم في الرحيل عن الفريق”.

وأوضح النجم السابق لمانشستر يونايتد البالغ من العمر 50 عاماً أن ظروف النادي المادية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا حالت دون التعاقد مع الدولي الإنكليزي هاري كين الذي كان يرغب في الانتقال إلى أولد ترافورد حينها.

وأكمل “لقد طلبت التعاقد مع إيرلينغ هالاند قبل أن يلعب حتى مع سالزبورغ وديكلان رايس الذي لم يكن سيكلفنا ما كلفه في الصيف، ناقشنا إمكانية ضم كايسيدو ولكن كنا بحاجة إلى لاعبين جاهزين ولم نمتلك رفاهية التعاقد مع الكثير من اللاعبين الذين بالإمكان أن يشكلوا عائق على الفريق”.

وواصل “كنا نريد التعاقد مع جود بيلينغهام بشدة لأنه لاعب مثالي لمانشستر يونايتد ولكنه اختار دورتموند وأنا أحترم اختياره ولكن أيضا لذلك أنا أحترم وان بيساكا ودانيل جيمس وجادون سانشو لأنهم لاعبين صغار اختاروا الانضمام لفريق لم يكن يشبه بنسبة 100% الفريق عندما انضممت أنا”.

وعن مستقبله التدريبي تحدث سولشاير عن دراسته لبعض الاحتمالات حالياً في الدوري الأميركي، وقال إنه تلقي عرضين من أندية سعودية في وقت سابق.