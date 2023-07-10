نشر صحافي سعودي بارز، اليوم الإثنين، تغريدة عبر موقع تويتر أوضح فيها العقود التي سيطبق عليها قرار اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة الكترونية عبر منصة قوى الإلكترونية الذي اعتمده وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صباح اليوم الإثنين.

وقال عبدالله البرقاوي نائب رئيس تحرير صحيفة سبق الإلكترونية في تغريدة عبر موقع تويتر حيث ينشط “القرار الوزاري سيطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات”.

? القرار الوزاري سيطبق على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويشمل عقود التشغيل والصيانة، نظافة المدن، تشغيل وصيانة الطرق، الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات. https://t.co/IKXwQL4GY4 — عبدالله البرقاوي (@albargawy) July 10, 2023

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي كشف، صباح اليوم الإثنين، عن قرار اعتماد توطين عقود التشغيل والصيانة كخدمة الكترونية عبر منصة قوى الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة العربية السعودية.

وقال الوزير أحمد سليمان الراجحي، في تغريدة بموقع تويتر إنه “دعماً لزيادة فرص مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتحفيزاً لنمو القطاعات الحيوية؛ أصدرنا اليوم قراراً باعتماد #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة كخدمة إلكترونية، ضمن خدمات منصة قوى؛ بهدف متابعة توطين تلك العقود في الجهات الحكومية، والتأكد من التزام المنشآت بنسب التوطين المستهدفة”.