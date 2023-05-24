ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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قرار بإعفاء استيراد الابقار من الضرائب قبيل عيد الاضحى في سوريا

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أصدرت الحكومة السورية، قانوناً يقضي بإعفاء عملية استيراد الأبقار بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.

ونص القانون والذي حمل الرقم 8، أن “تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون”.

وأضاف القانون في نصه أيضاً، بأن تُمنح إجازات الاستيراد بناءً على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

قرار مجلس الشعب

  • 1- تعفى الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
  • 2- تمنح إجازات الاستيراد بناء على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
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