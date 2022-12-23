قرارات البنك المركزي المصري: توقعات بانخفاض الدولار في السوق السوداء و “ضربات موجعة” للمضاربين

محمد ناقد، أريبيان بزنس – القاهرة

جاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بنحو 3%، ليفتح المجال للحديث بشكل متباين عن تأثير هذه القرارات على قطاعات الاقتصاد المصري، وسط مروره بالعديد من الأزمات الخارجية والداخلية.

واختلف الخبراء بين الأثر الإيجابي لرفع الفائدة من حيث:

المحافظة على أموال المودعين من التضخم،

وبين الأثر السلبي بعيد المدى على الموازنة العامة للدولة.

في تصريحات خاصة لـ”أربيان بزنس” أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي أن رفع الفائدة، محاولة من رجال السياسات النقدية للإنقاذ المرحلي والسيطرة على التضخم والدولرة.

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وأضاف الشرقاوي أن الحكومة ستكون أكبر متضرر من القرار، لكونها أكبر مقترض محلي، وعليها أن تتحمل دوما نواتج إدارتها للبلاد وفواتير الإصلاح.

الاستثمار ورفع الفائدة

وحول تأثير رفع الفائدة على الاستثمار في البلاد، وكونه يدفع المودعين لوضع أموالهم في البنوك وعدم استثمارها، قال الشرقاوي، إن الحديث عن تأثر حركة الاستثمار برفع الفائدة عبث، مشيرا إلى أن حركة الاستثمار الدولي المباشر متأثرة بالسلب لظروف اقتصادية، وجيوسياسبة عالمية.

تأثير الفائدة على السندات وأذون الخزانة

وبسؤاله عن أثر رفع الفائدة على سوق أدوات الدين، أوضح الدكتور يسري الشرقاوي أن:

رفع الفائدة يمكن أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من سوق الاستثمار في أدوات الدين؛ السندات، وأذون الخزانة،

يمكن أن ينقذ ما يمكن إنقاذه من سوق الاستثمار في أدوات الدين؛ السندات، وأذون الخزانة، حيث سيحاول الاحتفاظ بجزء من المستثمرين في أدوات الدين،

ووقف نزيف خروج البقية القليلة، وسيحاول إعادة جذب الاستثمارات من هذا النوع.

الادخار

قال الدكتور الشرقاوي إن أكثر من ٦٠ ٪ من المدخرات -من وجهة نظره- عائلية، وتوقع أن ترفع البنوك الفائدة على الشهادات والودائع مما سيسهم في تحريك جزئي في الأسواق المحلية.

الاقتصاد غير الرسمي

وحول دور الحكومة في مواجهة الاقتصاد غير الرسمي قال الشرقاوي إن ٧٠٪ من الاقتصاد المصري غير رسمي، وأموالة تستخدم دوما في الدولرة، والمضاربات، على الذهب، والدولار، موضحا أن لجنة السياسات النقدية، بالبنك المركزي المصري، ستوجه ضربات موجعة للمضاربين على الذهب والدولار خلال ساعات.

السيطرة على التضخم في مصر

وحول ما إذا كان رفع الفائدة يمكنه السيطرة على التضخم في مصر، أوضح الشرقاوي أن التضخم قادم من الخارج، وهناك ضغوط تعمل على إحداث مضاعفات للتضخم؛ أهمها ضعف الرقابة على الأسواق، وجشع التجار، وزواج السلطة بالمال.

وأشار إلى أن ٨٠٪ من التضخم الحادث في مصر ناجم عن سببين لا ثالث لهما، هما:

جشع التجار وكبار المصنعيين المحتكرين

وسفه المستهلكين

وأضاف أن الحلول المتمثلة في السياسات المالية ورجالها، وتحسين مناخ الاستثمار، وحل مشاكل الصناعة، والزراعة، والتصدير، ووقف الجبايات المالية، كلها حلول تحتاج جراحة عاجلة، ولا تحتاج مسكنات لبناء اقتصاد.

وأكد الشرقاوي أن الأزمة الحالية، هي أزمة ثقة وأزمة إدارة في كثير من القطاعات، ما ساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

الزراعة والصناعة

أما عن الحلول للنهوض بالاقتصاد المصري، قال الدكتور يسري الشرقاوي، إنه لابد من التفكير اقتصاديًا، من خلال:

بناء اقتصاد متعدد ومتنوع المصادر، وقادر على مقاومة التقلبات، مشيرا إلى أن الخطأ مازال مستمرًا في آليات دعم المزارع الصغير، والمشاريع الصغيرة، ومتناهية الصغر.

جذب الاستثمار الأجنبي التوسعي الإنتاجي المباشر وليس جذب الاستثمار غير المباشر في بيع الأصول فقط.

وقف نزيف القرارات والمقترحات والقوانين غير المدروسة بعناية للمحافظة على ما تبقى من سياسات عامة من شأنها المساعدة في تحسين صورة الحياة والاقتصاد المصري.

السيطرة على غير المتخصصين ومقدمي البرامج والمذيعين من التصريحات والموضوعات الخاطئة والتي تؤثر بالسلب على جذب الاستثمار واستفزاز الرأي العام المحلي.

وفرة الدولار

في تصريح خاص لـ”أريبيان بيزنس” توقع هاني جنينة الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية أن يشهد الأسبوع القادم وفرة دولارية إما عن طريق إبرام صفقات أو الاستحواذ على شركات مدرجة، وكذلك عن طريق إلغاء الاعتمادات المستندية، مما سيجعل الدولار ينخفض في السوق السوداء ليقترب من سعره الرسمي.