أعلنت الهيئة العامة للنقل دخول قرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وكذلك سائقي تطبيقات نقل الركاب حيز التنفيذ والتطبيق ابتداءً من اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا لما نشرته الهيئة في إعلانها في وقت سابق من شهر مايو الماضي. وأوضحت الهيئة أن الالتزام بالزّي المخصص سيسهم في تعزيز جهود الهيئة التطويرية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي الأجرة والتوجيه بشكل خاص، وبما يسهم كذلك في تحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي عن هذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بشرائح المجتمع كافَّة. وأكدت أن ذلك يأتي ضمن مجموعة من مراحل التحديث والتحسين الدوري والمستمر على أنشطة وخدمات النقل بالأجرة وتطبيقات نقل الركاب، ومن ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، واشتراط العمر التشغيلي لتلك المركبات، إضافةً إلى إتاحة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات، وبقية الاشتراطات الواردة في اللائحة؛ التي تراعي جميع جوانب التطوير والتحسين، وكما أشارت إلى حرصها الدائم والمستمر بما يخدم المستفيدين ويواكب تطلعاتهم، والسعي الحثيث لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات الرضا لدى مستفيدي خدمات النقل في المملكة.

بدءاً من اليوم.. قرار اعتماد الزي المخصص لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب يدخل حيز التنفيذ.#الهيئة_العامة_للنقل pic.twitter.com/0iVPup8vT1 — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) July 12, 2022

ودعت الهيئة جميع العاملين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها الإلكتروني: tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزّي المعتمد، وكل التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.