قرارات العام الجديد: كيف تمكن هؤلاء من قراءة 52 كتابا، وتوفير 20 ألف دولار

مع بداية العام الجديد، هل أعددت لنفسك كشف حساب عن العام الماضي، أو عن الأعوام الماضية؟

كم مرة قررت أن تبدأ في عمل ما مع بداية عام جديد، وفشلت في تحقيق مرادك؟

العام الجديد يبدو وكأنه سجل نظيف، أو لحظة لديك فيها فرصة للتخلص من خطاياك القديمة وإعادة اختراع نفسك من جديد.

في مقال نشر في ديسمبر 2021 على موقع Medium، تناول عددا من قصص النجاح، التي استطاع أصحابها اتخاذ قرارات قبل بداية العام، ثم قاموا بتنفيذها.

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يقول كاتب المقال، إنه بالنسبة للكثيرين، فإن هناك من كان يريد أن يشتري عضوية في صالة الألعاب الرياضية حتى لو هيخسر 15 جنيهًا إسترلينيا، لكن الوقت مر حتى حل شهر مارس، ووقتها أقنع نفسه بالمحاولة مرة أخرى العام المقبل.

في المقابل لا يزال، هناك الكثير من الأشخاص القادرين على تحقيق قراراتهم، ولديهم مجموعة متنوعة من الاقتراحات المفيدة التي يمكن أن تساعدك على فعل الشيء نفسه.

وقبل البدء في سرد قصص النجاح هذه، فلابد من التأكيد على أن عدم القدرة على الالتزام بقرارات السنة الجديدة، لا يعكس عيوبك الأساسية أو أي شيء آخر.

ففي عام 2020، قرر الكاتب تعلم قيادة السيارة، وقد حقق ذلك، لأنه وضع نفسه في موقف لم يكن لديه فيه خيار آخر.

ويضيف:

“لقد انتقلت للعيش بعيدًا عن مسقط رأسي من مدينة نيويورك إلى رينو، ونيفادا، حيث أحتاج إلى سيارة لأن الأرصفة ليست بأي حال من الأحوال مأمونة العواقب، ولا تعمل الحافلات بانتظام. كان النجاح حليفي لأنه لم يكن لدي أي خيار؛ إما أن أتغلب على قلقي وأنا أعبر الطريق، أو أن أصبح سائقًا أو لا أتجاوز دائرة نصف قطرها ميلين من شقتي. في 30 ديسمبر 2020، في الوقت المناسب، أصبحت سائقًا مرخصًا. ومع ذلك، كان تحقيق قراري للعام الجديد أمرًا شاذًا بالنسبة لي، لذلك سألت ثلاثة أشخاصا توصلوا إلى قرارات صعبة إلى حد ما للعام الجديد كيف فعلوا ذلك، وما هي النصيحة التي قد يقدمونها لك ولي أنا أيضًا”. إيلون ماسك: من بينها تجنب إضاعة الوقت في الاجتماعات.. تعرف على وصايا ماسك الـ 6 لزيادة الإنتاجية في العمل

المقابلة الأولى

اختر شيئًا ملموسًا يمكنك تتبعه

مايك، مدير ألعاب القوى بالكلية الذي قرأ 52 كتابًا في عام 2021

يقول “مايك” إنه اعتاد على تحديد قرارات السنة الجديدة التي لا يمكن قياسها بنفسه، مثل إنقاص الوزن، لكن الوباء عكس تفكيره، ففي عام 2020، نشرت صديقة له منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يقول: “إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الاتصال بمكتبة أو مكتبة إلكترونية، فأخبرني وسأكتشف كيفية القيام بذلك نيابة عنك.”

يضيف أنه أعطاها معلومات تسجيل الدخول الخاصة به لمكتبة رود آيلاند وأرسلت له رابطًا يمكنه من خلاله إرسال الكتب إلى جهاز Kindle الخاص به.

كان هذا اكتشافًا له في منتصف COVID-19. بدأ في القراءة أكثر وأدرك أنه استمتع حقًا بالقراءة.

يقول مايك: في نهاية العام، قررت تحديد خطة لقراءتي في عام 2021 ، للعثور على مزيد من المتعة. كنت أقرأ فقط أثناء الإجازات والعطلات، وكنت أقرأ كتابًا في اليوم. وبعد ذلك قلت، “لماذا لا أحاول اعتماد هذا في حياتي بدلًا من حشره في وقت فراغي ؟”

خلال استكشاف ذاتي خلال COVID-19، اكتشفت أن الواقع يرضي عقلي. لذا قررت قراءة 52 كتابًا هذا العام.

قرارات أخرى

بالنسبة لقراري التالي، أفكر في أشياء أخرى صغيرة وواقعية يمكنني القيام بها في حياتي، مثل فتح الستائر في غرفة نومي كل يوم حتى أتمكن من الحصول على الضوء الطبيعي، وأنواع أخرى من الأشياء. إنها مثمرة لحياتي. الفكرة هي أنني أتخذ هذه القرارات وفي النهاية أصبحت مجرد عادة.

إذا كنت تريد الالتزام بقراراتك، فسوف أجد طريقة لتتبعها. تمتع بلحظة تفكير – يومية أو أسبوعية أو شهرية. اسأل نفسك ، “أين أنا من هدفي؟

في يناير، اسأل نفسك هل حقًا قمت بما تعهدت به؟

ما هو شعورك في مارس حيال ذلك؟”

كان هناك شيء ما جعلني أرغب في الالتزام لمدة عام. لذلك أشعر أنني مدين لنفسي بالاستمرار في ذلك.

المقابلة الثانية

اختر شيئًا ليس عليك القيام به كل يوم، وركز على ما يجعلك أكثر سعادة

كاثرين، مديرة الاتصالات التي سجلت أغنية وتحسنت في التزلج، في عام 2021

تقول “كاثرين” اعتدت ألا ألتزم بقراراتي لأنني شعرت أنها غير قابلة للتحقيق، من الصعب الانتقال من عدم التمرين على الإطلاق إلى العمل كل يوم.

لكني الآن أفكر في القرارات على أنها أهداف يمكنني تحقيقها، وسيكون ذلك أمرًا رائعًا بالنسبة لي، وليس لأي شخص آخر.

عندما أكتب أهدافي، أحاول أن أكون صادقة مع نفسي بشأن ما يمكنني تحقيقه، لا أريد أن أفعل أي شيء بعيد المنال أو أشعر وكأنني مشوش.

لذا في عام 2021، كنت أرغب في تسجيل بعض الأغاني مع صديق لي في الاستوديو الخاص به، وهو شيء لم أفعله من قبل بسبب رعب المسرح.

لم يكن هذا شيئًا يجب أن أفعله كل يوم، فقط شيء أردت أن أقوم به.

قررت أيضًا الاستمرار في تحسين العزف على الجيتار، لم أكن أرغب أن أصبح أفضل عازفة جيتار على الإطلاق، أو حتى ألعب ساعة كل يوم. فقط أن أكون أفضل في الجيتار.

كنت أرغب أيضًا في التحسن في التزلج على الجليد، والذي كان من السهل جدًا القيام به لأنني كنت أبدأ من لا شيء.

انتقلت إلى لوس أنجلوس في بداية العام الماضي، لذا كان تطوير حياتي الجديدة في لوس أنجلوس، والذي كان الانتقال إليها أيضًا أحد قراراتي لعام 2021. لدي وظيفة في لوس أنجلوس، منزل أحبه، قابلت أشخاصًا جددا ولدي روتين.

أحاول فقط أن أضع إطارًا لقراراتي على النحو التالي، “ما الذي سيجعلني أشعر بالرضى حقًا هذا العام؟” بالنسبة لي كشخص، إذا كانت لدي قواعد صارمة حقًا، فسأرغب في التمرد عليها. يمكن أن تبدو القرارات شاقة. ما يمكّنني هو إعادة تأطيرها كأشياء جديدة أود تجربتها هذا العام، وأسأل نفسي ما الذي سيجعلني أكثر سعادة، وما الذي سيجلب شيئًا جديدًا ومثيرًا لحياتي.

المقابلة الثالثة

“عندما تتوافق الظروف مع النية، سيكون هناك نجاح”

كيلي، مسوقة ألعاب الفيديو التي وفرت 20000 دولار في عام 2020

عادةً ما أتخذ قرارا واحدا في العام الجديد، وعادةً ما أجعله شيئًا ذاتيًا للغاية يمكنني المطالبة به في نهاية العام.

في 2019 كنت أريد أن يكون لدي نظرة أكثر إيجابية للحياة، لكن في نهاية العام، كنت أنظر إلى أموالي. لقد تزوجت في ذلك العام، لذلك كان لدي أنا وزوجي أخيرًا حساباتنا المشتركة، وكنت مهتمة حقًا بمعرفة مقدار الأموال التي نجلبها لأنني أدركت أنني لم يكن لدي أي مدخرات.

اعتقدت أنه سيكون من الجيد حقًا أن يكون لديك مدخرات.. سيساعدنا ذلك على النوم بشكل أفضل في الليل.

قرأت هذا الكتاب من تأليف كايت فلاندرز بعنوان “عام الأقل“. كان الأمر كله يتعلق بالكيفية التي حولت بها حياتها من خلال إدارة شؤونها المالية.

لقد تعاملت مع الكاتبة حقًا لأنها عانت من الإدمان وكذلك فعلت أنا.

في مرحلة ما، قرأت كتابا مثل، “كيف يمكنك توفير 20.000 دولار في عام واحد”، لذلك قررت أن أفعل ذلك.

لقد استخدمت جدول بيانات شهريًا مجانيًا للميزانية على Google وقمت بتوصيل دخلي فقط، وليس دخل زوجي، لأنني المعيل الأساسي.

قررت أن أنفق المال فقط على الأشياء التي أستهلكها، مثل الطعام، وكذلك الإيجار، والتأمين، والضرائب، ومدفوعات السيارات، إلخ، وقد كنت محظوظة جدًا لعدم وجود أي قروض طلابية علينا.

في الفترة من يناير إلى مارس، كان الأمر صعبًا بعض الشيء لأنني كنت لا أزال أتنقل إلى العمل، وكان زملاء العمل يريدون الخروج وشرب القهوة وأشياء من هذا القبيل.

في نهاية شهر يناير، اكتشفت أنني حامل.

عدت إلى ميزانيتي الشهرية وحددت الأرقام الخاصة بتكلفة الطفل في عام 2021، وكان ذلك كثيرًا من المال.

20000 دولار لم تعد كافية، سيتم إنفاقها بحلول الوقت الذي كان فيه ابني يبلغ من العمر عامًا واحدًا.

حتى الآن عرفت إلى أين تذهب الأموال وكان علي أن أدخرها.

لم يكن بإمكاني توفير 20000 دولار إذا لم يحدث الوباء، لم أستطع مغادرة المنزل لأنني كنت مصابة بنقص المناعة منذ أن كنت حاملًا. لم أضطر حقًا إلى شراء ملابس الأمومة لأنني لم أغادر المنزل.

قررت عدم إنفاق الأموال على الملابس، والكتب والوسائط وألعاب الفيديو، ابتكرنا أنا وزوجي حقًا في متاجر البقالة الأسبوعية، وهي المرة الوحيدة التي نغادر فيها المنزل، لم نكن نشتري أي شيء غير موجود في قائمتنا.

لقد قلصت الكثير من اشتراكات الوسائط لدينا واعتمدنا على نظرية تقول إنه إذا كنت أميركيًا، فلديك كل وسائل الترفيه التي تحتاجها في منزلك: كتب لم تقرأها وأفلام يمكنك مشاهدتها مرة أخرى.

لأنني أتعافى من الإدمان، فأنا لا أؤمن بقوة الإرادة. لا يوجد شيء من هذا القبيل. أعتقد أنه عندما تتوافق الظروف مع النية، يكون هناك نجاح. وهذا كل ما كان.